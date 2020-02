LA CAMPAGNA

UDINE (cdm) Sul volto, un libro aperto al posto della mascherina anti-epidemia. Con l'hashtag Non farti contagiare è partita dal Friuli la campagna social delle sardine nata per reazione alla lettera dei governatori (fra cui Massimiliano Fedriga) che in una lettera al ministro Speranza hanno chiesto che il periodo di isolamento, previsto per chi rientra dalla Cina, venga applicato anche a tutti bambini che frequentano le scuole. Ed è stata un tale successo che il movimento nazionale l'ha adottata, rilanciandola in grande scala. L'idea, come spiega Ilaria Cecot, una delle anime delle Sardine Fvg, «è partita lunedì sera, quando mi ero arrabbiata per le esternazioni di Fedriga e ho sentito un paio di persone in Lombardia e altrettante in Veneto e ci siamo dette: Dobbiamo fare qualcosa. Io ho trovato lo slogan Non farti contagiare, mentre Antonio Di Capua, un ragazzo di Pordenone, ha avuto l'idea del libro. Poi l'abbiamo lanciata su internet e i ragazzi di Bologna hanno deciso di farne una campagna nazionale». La metafora è semplice: la cultura come «unica mascherina utile» contro certe derive. Secondo il movimento del Fvg «le misure di sicurezza per il coronavirus sono state ben evidenziate», mentre «chi crea allarmismo come i governatori di Lombardia, Veneto, Fvg e della Provincia autonoma di Trento (ma ha aderito anche il vicepresidente di Bolzano ndr) alimenta virus di gran lunga più pericolosi», ossia quelli «del populismo, del razzismo e della xenofobia. Vigileremo costantemente su questo modo di fare politica che non solo non è il nostro ma che combattiamo e combatteremo ritenendolo il più pericoloso dei virus, capace di modificare il dna del Paese e verso il quale non ci stancheremo di essere gli anticorpi».

MISURE

Intanto gli effetti a distanza dell'allarme coronavirus continuano a far sentire i loro riverberi sul Friuli. Il Malignani di Udine ha deciso di sospendere l'organizzazione di uno stage estivo a Pechino per gli studenti della scuola che frequentano i quattro corsi opzionali di cinese. «Abbiamo deciso di sospendere lo stage in via precauzionale e preventiva, a tutela degli studenti e dei loro accompagnatori, essendo appena iniziata l'emergenza e non potendo allo stato prevedere come evolverà la situazione», ha spiegato il preside Andrea Carletti. Già da ieri intanto anche all'aeroporto di Ronchi sono scattate le misure di controllo della temperatura dei passeggeri con termoscanner.

