C'è chi ha già annunciato la riapertura da martedì, chi si sta riservando di leggere con attenzione le prescrizioni del Dpcm, chi invece opterà per continuare ad effettuare solo consegne a domicilio. Il via libera governativo vede a Udine una reazione eterogenea da parte dei gestori: «Dobbiamo capire quali dovranno essere le restrizioni - spiega Remo Politeo della Libreria Moderna - siamo consapevoli che la vendita in libreria non è quella di un negozio di alimentari o di una farmacia. C'è bisogno di tempo per sfogliare i libri e girare per gli scaffali». Si cerca di capire come vadano sanificati gli ambienti, creati percorsi speciali, gestiti gli ingressi contingentati, i protocolli da utilizzare. «Abbiamo letto le disposizioni commenta Sara Rosso della Libreria Friuli e dopo un attento confronto con i soci con enorme piacere martedì torneremo a fare quello che più ci piace: essere a disposizione per le richieste librarie. Siccome teniamo molto alla salute di tutti e di tutte, almeno inizialmente saremo presenti solo a ranghi ridotti e punteremo molto sulle consegne a domicilio per agevolare chi resta a casa. Per chi volesse raggiungerci faremo sapere orari e modalità di accesso, crediamo di privilegiare solo la fascia mattutina». Tra le librerie udinesi ieri c'è stato un confronto costante prima di decidere cosa fare: «Ci siamo consultati e tutti condividiamo che politicamente il messaggio di far ripartire l'Italia attraverso le librerie è un messaggio positivo, rischioso per noi che siamo in trincea ma pur sempre positivo» aggiunge Rosso. Anche La Tarantola sarà aperta da martedì nei giorni feriali mattina e pomeriggio. «Tutti gli ordini ricevuti e da ricevere cominceranno a essere evasi da quel giorno fa sapere Giovanni Tomai - pur con le limitazioni e i rallentamenti che la situazione comporta».

