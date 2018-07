«Liberalizzazioni selvagge, la Regione dica no»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOTRIESTE «La Regione si dichiari contraria alle liberalizzazioni selvagge». Ad invocarlo è il Movimento 5 stelle in Consiglio regionale depositando una mozione ad hoc: «1229 esercizi commerciali chiusi dal 2009 al 2017 dovrebbero bastare a far capire che la liberalizzazione del commercio voluta dal Governo Monti nel 2011 non ha prodotto i risultati auspicati spiega Cristian Sergo - se questa carneficina non fosse sufficiente a dimostrare l'inutilità delle norme approvate, si aggiungano gli effetti prodotti per gli operatori del...