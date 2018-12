Libera professione, ritocchi salati alle tariffe dei medici ospedalieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVE TARIFFE UDINE Anno nuovo tariffe nuove. Già alle prese con diversi rincari annunciati, i friulani a partire dal 1. gennaio 2019 dovranno fare i conti anche con i ritocchi all'insù, in alcuni casi notevoli, dei camici bianchi che lavorano in regime di libera professione per le prestazioni ambulatoriali. Le tariffe dei medici che praticano in privato hanno validità annuale e gli specialisti possono richiederne la variazione entro il 30 novembre di ogni anno. È questa la strada scelta da molti medici dell'Azienda sanitaria universitaria...