LIGNANO «Il controllo, lo abbiamo esercitato. Ma se poi scappano, non possiamo farci nulla. Non si possono incatenare». Dice così il direttore della comunità educativa di Milano, di cui erano ospiti i tre ragazzini coinvolti nell'inchiesta sullo stupro ad una quindicenne sulla spiaggia di Lignano nella notte di Ferragosto. Per due di loro, un diciassettenne di origini egiziane e un sedicenne albanese, ieri il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste, dopo aver convalidato il fermo, su richiesta del pm, ha disposto la custodia in un istituto penale minorile. Le difese si sono riservate istanza al Riesame. Il terzo, di 17 anni, è stato denunciato a piede libero.

LA COMUNITÀ

I ragazzini, spiega il referente della comunità, che accoglie minori stranieri non accompagnati e ragazzi dal passato difficile, erano con i loro compagni e gli educatori in una struttura lignanese per una vacanza. «Una vacanza pagata da noi con i soldi che il Comune di Milano ci dà per mantenere i minori dovunque noi andiamo. Li portiamo in vacanza una volta all'anno. I ragazzi erano assolutamente controllati - assicura -. C'erano sei educatori più due volontari per curare venti minori». La sera di Ferragosto, prosegue nel suo racconto il responsabile della comunità, «eravamo tutti nel piazzale del villaggio turistico, dove c'è la fontana, quando i tre giovani, i due che poi sono stati fermati e il terzo che è stato denunciato a piede libero, si sono allontanati. Erano circa le 21. C'era musica, erano tutti fuori. Non solo i nostri ragazzi e gli educatori, ma anche la gente del villaggio e le famiglie. Erano presenti i sei educatori che avevano in custodia i 20 minori». Gli operatori, assicura, «si sono accorti immediatamente che mancavano e hanno cominciato a fare telefonate ai cellulari dei tre ragazzi, senza ottenere nessuna risposta. Hanno continuato a chiamare fino a tarda notte. Non sapevano dove fossero. Quando poi sono andati a dormire, i tre hanno fatto rientro dopo l'una di notte e sono stati naturalmente redarguiti dagli educatori. Hanno detto scusa, scusa, ci siamo persi. Il mattino dopo sono stati di nuovo pesantemente redarguiti dagli educatori. Il pomeriggio nella struttura è arrivata la Polizia e li ha portati via», racconta. Ma i ragazzi che poi sono stati fermati avevano già dato problemi in precedenza? «Non più di tanto - assicura il referente della comunità -. Il diciassettenne di origini egiziane che ci era affidato con la messa in prova, era con noi da un anno, gli altri due, i ragazzi albanesi, minori stranieri non accompagnati, da uno e due anni».

LA VACANZA

A Milano un consigliere lombardo della Lega, Max Bastoni, ha annunciato che, dopo aver appreso che i tre ragazzini erano a Lignano ospiti di una onlus milanese, «ho chiesto immediatamente a Regione Lombardia di verificare qualsiasi contratto come unità di offerta residenziale per minori. A breve solleciterò il Comune di Milano, che versa ogni anno 341mila euro nelle casse» della onlus «a interrompere ogni legame fino a quando gli inquirenti non faranno chiarezza su eventuale omessa vigilanza da parte degli operatori su questi tre ragazzi». Ma il referente della comunità spiega che «quelli sono i soldi delle rette pagate dal Comune per il mantenimento in comunità dei minori stranieri non accompagnati».

Camilla De Mori

