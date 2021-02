LA VICENDA

TOLMEZZO Interruzione di pubblico servizio. Si tratta dell'ipotesi di reato di cui dovranno rispondere una minorenne del tolmezzino e un altro soggetto ancora in fase di identificazione. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale della Comunità di montagna della Carnia la giovane, regolarmente iscritta ad un istituto professionale del capoluogo carnico, avrebbe fornito il link di accesso alla didattica a distanza personale e riservato a un amico conosciuto in rete, mediante gruppi di messaggistica legati all'applicazione Tik Tok. Questo soggetto si è intromesso nelle lezioni online, nei giorni precedenti al rientro in classe previsto in presenza per le scuole superiori, utilizzando un nome di fantasia e ha interrotto ripetutamente le attività in corso, utilizzando un linguaggio volgare nei confronti dell'insegnante in presenza degli altri studenti connessi. Sempre lo stesso individuo ha tentato di accedere abusivamente alle lezioni anche nei giorni successivi. I fatti sono emersi a seguito della ricostruzione effettuata dall'ufficio di polizia giudiziaria riguardante una querela per diffamazione avvenuta all'interno di un gruppo di messaggistica.

È stato invece identificato e fermato dalla polizia anche il terzo giovane, che, martedì sera, assieme ad altri due ragazzi, aveva rapinato, davanti alla stazione ferroviaria di Udine, un sedicenne friulano residente in provincia. Il minore stava aspettando che un familiare passasse a prenderlo. Erano circa le 21. Il ragazzino era stato avvicinato da tre giovani che lo avevano accerchiato, minacciato e gli avevano intimato di consegnare i soldi che aveva in tasca, 15 euro in contanti, e il suo monopattino elettrico. In relazione a quell'episodio, la polizia ha denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di rapina in concorso tre giovani. Si tratta di due ventenni e di un sedicenne, tutti dell'hinterland udinese. Il sedicenne del gruppo era stato riconosciuto da alcuni agenti della Squadra volante un'ora dopo il fatto, grazie ad alcuni filmati. Uno dei due ventenni, invece, era stato individuato il giorno dopo. Una pattuglia lo aveva notato mentre percorreva una via del centro proprio con il monopattino descritto dalla vittima della rapina. Il terzo giovane, come detto un altro ventenne, è stato fermato e identificato dalla polizia giovedì.

Era deceduto da oltre una settimana a causa di un malore. Giuseppe Basso, 75 anni, è stato trovato senza vita, poco prima delle 11 di giovedì mattina, nella sua abitazione, in via Garibaldi a Cervignano del Friuli. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, che non avevano notizie dell'anziano già da qualche giorno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cervignano, i vigili del fuoco del distaccamento cervignanese e un'ambulanza del 118, inviata dalla centrale Sores di Palmanova. Gli operatori sanitari, una volta entrati in casa, hanno potuto soltanto constatare il decesso. A vegliare il corpo senza vita del settantacinquenne, c'era un cane di grossa taglia, che, dopo l'intervento di un cinovigile, è stato portato in canile.

