UDINE (AL.PI.) Nei parcheggi in struttura, non è più necessario abbassare il finestrino e inserire il ticket nella colonnina: un nuovo sistema di lettura targhe, infatti, faciliterà le operazioni di ingresso e uscita degli utenti alzando automaticamente le barriere. Nonostante un anno difficile, si stima indicativamente un calo del 30 per cento negli accessi (che avrà ovvie ripercussioni sui ricavi), la Ssm continua ad investire in tecnologia per migliorare il servizio e incentivare l'uso della sosta nelle sette strutture cittadine: da ieri, quindi, sono state attivate delle videocamere alle barriere di accesso che consentono di riconoscere le targhe delle auto associandole alle soste. Gli utenti occasionali ritireranno il ticket come al solito, pagheranno alla cassa al momento del ritiro dell'auto e, all'uscita, le telecamere verificheranno il pagamento e apriranno le barriere senza dover inserire il biglietto nella colonnina. Per gli abbonati, invece, il nuovo servizio funzionerà sia in entrata sia in uscita, senza la necessità di dover usare la tessera. Nel caso la lettura della targa non vada a buon fine o ci siano problemi, sarà comunque sempre possibile utilizzare il metodo manuale, come ora. Il sistema sarà operativo al Magrini, in Piazza Primo Maggio, al Moretti, al Venerio, al Caccia, al Tribunale e all'Andreuzzi. «Ringraziamo la Ssm per il suo impegno nell'implementazione tecnologica, che fornisce un servizio sempre più veloce e flessibile, a vantaggio degli utenti ha detto il vicesindaco Loris Michelini -. Questo sistema, inoltre, è ancora più utile in epoca Covid perché permette di toccare il meno possibile le superfici». «È un metodo ha commentato il presidente di Ssm, Emilio Occhialini -, che snellisce le operazioni per gli utenti e rende più fruibile la sosta. In più, da oggi (ieri, ndr) è disponibile anche l'aggiornamento dell'applicazione InPark, che in un anno è già stata scaricata da 12mila persone». L'app, utilizzabile a Udine e a Cividale, consente di gestire via cellulare, in modo facile e veloce, la sosta sia in struttura sia a raso e adesso avrà anche la funzione di ricarica automatica: quando il credito sarà inferiore a 2 euro, il borsellino virtuale sarà rimpinguato secondo il taglio preimpostato. «Dalla prima attivazione del servizio di pagamento telefonico della sosta avviato da Ssm nel 2012 ha spiegato il direttore della società, Pierluigi Pellegrini -, sono state effettuate oltre un milione di operazioni di sosta per un totale di circa 2 milioni di ore di sosta fruite dagli utenti con una durata media di circa due ore».

