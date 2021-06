Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEFORNI DI SOPRA Il calcolo dell'impronta di carbonio (carbon footprint) di case e costruzioni in Bioedilizia, arredi e strutture in legno per l'arredo urbano, attrezzature ludiche per aree verdi, come torri con scivolo, castelli, altalene e tunnel, individuando ed adottando scelte tecnologiche e gestionali volte a ridurre quella stessa impronta, con risultati positivi nel breve e medio periodo in termini di risparmio energetico e di...