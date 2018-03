Legno arredo patto con Sichuan «In Cina milioni di consumatori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROTRIESTE «Accogliamo calorosamente le aziende del Friuli Venezia Giulia per espandere il mercato cinese». Parola del ministro consigliere dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia Xu Xiaofeng che ieri a Trieste ha partecipato al Belt and Road Forum sui rapporti economici, in via di rafforzamento, tra il Friuli Venezia Giulia e la Cina. Un accordo con i partner cinesi dell'area di Sichuan, provincia di 90 milioni di abitanti, è stato siglato con la neo società di servizi del cluster Arredo e Sistema Casa del Friuli...