LA RIFORMATRIESTE La legge quadro sulla famiglia voluta dalla giunta Fedriga arriverà in consiglio con il via libera all'unanimità dei sindaci e dei rappresentanti degli enti territoriali riuniti nel Consiglio delle autonomie. Ieri, infatti, il Cal ha espresso l'intesa con tutti i voti a favore per il disegno di legge che ora inizierà l'iter per l'approvazione consiliare. Una norma annunciata per mettere organicamente a sistema i...