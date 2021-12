Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I 30 anni della legge nazionale sui parchi è stata l'occasione per una riflessione di Legambiente sul tema delle aree protette anche in relazione alla strategia europea sulla biodiversità che prevede al 2030 il 30% del territorio e del mare protetto.In Fvg la superficie di parchi, riserve e biotopi raggiunge nel complesso circa il 7%, l'obiettivo da perseguire per adempiere alle indicazioni concordate a livello Ue è il 10%.Nel loro insieme...