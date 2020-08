AMBIENTE

UDINE È polemica sul dopo-concerti ai Laghi di Fusine.

La voce critica (sinora, va detto, fuori dal coro) è quella di Marco Lepre, presidente del circolo di Legambiente della Carnia-Valcanale, che protesta per come, a suo dire, sarebbe stato maltrattato uno scenario incantevole come quello che circonda lo specchio d'acqua in quota. Lepre parla di «tratti di terreno asportati, un prato ingiallito e rifiuti un po' ovunque», che avrebbero trasformato un ambiente magnifico «in discarica», queste sono le sue parole.

Lepre, che premette di essere «un appassionato di musica» e di non aver disdegnato festival jazz, musica da camera, ma pure il pop di Elisa, mette le mani avanti: «Credo che sia più che giusto che anche chi vive nei territori periferici, come la nostra montagna, abbia diritto ad assistere a spettacoli di qualità. Ci sono, però, modi e luoghi adatti perché questo accada. Sì, perché un conto sono non più di trecento appassionati che salgono a piedi fino nei pressi di un rifugio dolomitico per ascoltare all'alba il violoncello solo di Mario Brunello che interpreta Bach; un impatto decisamente diverso è quello di qualche migliaio di abituali frequentatori di concerti rock che salgono in funivia al rifugio Gilberti per assistere all'esibizione di un gruppo, neanche tanto fracassone, dotato però di vari watt per amplificare il proprio suono». Per questo, spiega, è «rimasto subito perplesso nel vedere nuovamente la splendida località dei Laghi di Fusine trasformata in sfondo per l'esibizione di musicisti, anche famosi, nell'ambito del No Borders Music Festival. La conca non è solo un luogo ideale per ammirare alcune delle pareti più belle delle Alpi Giulie, per fermarsi a prendere il sole in prossimità di acque smeraldine o per effettuare delle facili escursioni con tutta la famiglia, è anche un sito di interesse comunitario, un'area ricca di flora e di fauna che vanno protette da un afflusso contemporaneo e troppo numeroso di persone. Vedendo il grande palco e le centinaia di poltroncine sistemate per gli spettatori nei pressi della riva meridionale del Lago Superiore ho avuto così la brutta impressione di trovarmi non in una riserva naturale, ma all'interno di uno stadio o su un prato di un parco urbano di una qualsiasi città». E quello che è rimasto dopo il concerto, per Lepre, ha confermato le sue previsioni peggiori: «La conferma della banalizzazione di un ambito straordinario l'ho avuta visitando gli stessi luoghi ad una settimana di distanza dallo svolgimento dell'ultimo concerto. Ho trovato tratti di terreno asportati da mezzi cingolati, un prato ingiallito e rifiuti distribuiti un po' ovunque. Magari sarà eccessivo dire che il sito è stato trasformato in discarica, però è difficile trovare un metro quadro di terreno in cui non si rinvenga un mozzicone di sigaretta o un tappo di plastica o una cartaccia. Certamente non erano queste le condizioni in cui si trovava prima dell'inizio della manifestazione: No Borders è andato proprio oltre i limiti. E' facile immaginare cosa direbbe, davanti a tale scempio, Julius Kugy, il grande alpinista e musicista, scopritore e cantore delle Alpi Giulie. Ma cosa dicono le autorità (Regione, Comune di Tarvisio, Corpo Forestale) che hanno il compito di tutelare questo luogo meraviglioso e di vigilare che le leggi siano rispettate?», si chiede Lepre.

