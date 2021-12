LE VERIFICHE

UDINE Controlli a campione nelle palestre udinesi ma anche sugli autobus cittadini. Ieri, la Polizia locale guidata dal comandante Eros Del Longo ha passato al setaccio tutte le persone che al momento della verifica si stavano allenando (o stavano lavorando) dentro cinque locali dedicati al fitness.

Gentili ma inflessibili, gli agenti hanno controllato non solo il possesso dei green pass, ma anche la corrispondenza con i documenti di identità, per accertare che l'ormai (quasi) indispensabile certificato verde fosse proprio di chi lo esibiva. Chi si stava esercitando ha lasciato la cyclette (o i manubri) o alla spicciolata ha abbandonato temporaneamente il suo corso ginnico per fornire i suoi dati. Gli uomini e le donne della Polizia locale hanno anche continuato a fare le verifiche a campione sugli autobus delle linee urbane, controllando i certificati vaccinali di 45 passeggeri su sette mezzi pubblici. Risultato? Una sola sanzione, irrogata dagli agenti del Comando di via Girardini perché il responsabile di una palestra è risultato privo di Green pass. Nessuna irregolarità, invece, fra i clienti della medesima attività.

Come spiega l'assessore alla Sicurezza del Comune di Udine, Alessandro Ciani, «in tutto sono state controllate dagli agenti della Polizia locale cinque palestre. C'è stata una sola sanzione», nella zona sud di Udine, «perché il responsabile di una palestra era senza green pass. Tutti gli altri controlli sono stati regolari». La sanzione irrogata costerà «seicento euro». Nelle palestre sono state passate allo scanner le posizioni di 38 persone. Inoltre, «sono stati controllati sette autobus, per un totale di 45 passeggeri sottoposti a verifica». Ma erano tutti in regola. Complessivamente, quantifica Ciani, «fra autobus e palestre sono state controllate 83 persone». Un numero cospicuo, che ha prodotto «solo una sanzione da 600 euro». Un risultato che, per Ciani, è il segno del rispetto delle regole da parte della stragrande maggioranza degli udinesi.

Torna a salire il dato dei contagi. Secondo il bollettino quotidiano fornito dalla Regione, ieri in Friuli Venezia Giulia su 9.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 694 nuovi casi (7,68%), mentre su 14.471 test rapidi antigenici sono emersi 116 positivi (0,8%). Fra i nuovi contagiati, 430 sono donne (53.09%) e 380 uomini (46.91%). Una buona fetta (182 casi) riguarda persone under 19. Il dato più allarmante è però quello dei morti, che ieri ha toccato quota 14, il più alto di questa ondata. Non ce l'hanno fatta tre uomini di 86, 79 e 72 anni nonché due donne di 78 e 73 anni di Trieste, due donne di 95 e 89 anni di Pordenone, un uomo di 85 anni di Morsano al Tagliamento, un uomo di 47 anni di Sacile, due uomini di 91 e 79 anni di Tricesimo, tutti morti in ospedale. Sono deceduti anche due uomini di 94 e 69 anni e una donna di 89 anni di Grado. Resta alto il numero dei ricoveri in terapia intensiva, che sono 30, mentre in altri reparti i malati sono scesi a 297. Sono 7.632 i cittadini in isolamento. Positivi un assistente sociale, due infermieri, un operatore socio sanitario e un collaboratore professionale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, 9 dipendenti di Asugi e un infermiere all'Azienda sanitaria Friuli occidentale. Nelle residenze per anziani un caso fra gli ospiti a Pordenone e sette operatori positivi fra Trieste, Morsano al Tagliamento, Cimolais, Pordenone e Cormons.

