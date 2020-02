Le tende allestite di fronte ai cinque reparti di Pronto soccorso della provincia di Pordenone non funzionano ancora. Anche ieri non hanno accolto i pazienti destinati al pre-filtraggio in quanto portatori di sintomi che possono essere confusi con quelli del coronavirus. Il problema? Al momento l'Azienda sanitaria sta ancora cercando di reperire il personale da impiegare nella gestione dei presìdi mobili fatti installare dalla Regione per far fronte all'emergenza. Nella prima fase di utilizzo delle tendopoli, infatti, non si rende necessario l'impiego del personale strettamente sanitario, quindi nelle prossime ore si farà appello ai tanti volontari della Croce rossa che già normalmente danno un supporto fondamentale al personale sanitario e a quello delle ambulanze. Una volta individuati i volontari, i reparti di Pronto soccorso potranno continuare a funzionare con le risorse relative al settore sanitario e quindi senza decentrare personale all'interno delle tende installate dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. La piena operatività dei presìdi mobili di Pordenone, San Vito, Sacile, Spilimbergo e Maniago potrà essere garantita soltanto a partire da lunedì.

