LE STORIE

UDINE Su quell'ambulanza, nella notte «inquietante» della Carnia ostaggio del covid, accanto ad Eulalia, trasportata dalla casa di riposo di Paluzza con il respiro mozzato dal virus, c'era Domenico, «vestito da marziano», ma avrebbe voluto esserci Ornella, che due giorni dopo avrebbe pianto la morte di sua madre in ospedale. Ma quella notte, indimenticabile per entrambi, ha creato complice un'intervista in Rai e un post su Facebook un legame di umanità pura che ha intrecciato le loro vite e che nessuno dei due, allora, avrebbe potuto immaginare. Ed è quello che, anche nella tragedia, ha riportato un po' di cuore, sigillato ieri, a quasi due mesi di distanza, nella loro prima telefonata, una «conversazione breve, in sintonia, leggera», come la definisce l'infermiere. Conclusa con la promessa di un caffè.

DOMENICO

Troppo difficile, sinora, incontrarsi dal vivo, come la signora Ornella Zuliani di Ovaro avrebbe voluto. «Io dice Domenico Riolo, 35 anni, con una semplicità senza fronzoli non uso i social. La signora si è sentita su Facebook con i miei colleghi, dopo che aveva pubblicato un post in cui diceva che voleva ringraziarmi per essere stato vicino a sua mamma nelle sue ultime ore. Avrebbe già voluto incontrarmi, ma purtroppo faccio molta fatica a trovare il tempo. Ogni giorno mi vanno almeno tre ore di viaggio, andata e ritorno, da Villach, dove vivo con mia moglie Martina e le mie figlie, al pronto soccorso di Tolmezzo, che ha fatto fin da subito e sta facendo un lavoro straordinario. Faccio almeno 30 minuti di fila al confine per le code di tir. E temo peggiorerà quando ci saranno anche le auto dei vacanzieri». Già, perché Domenico, infermiere siciliano di Campofelice di Roccella, in forza alla centrale del 118 di Tarvisio «da giugno 2019», con la pandemia, dal 19 marzo è stato «richiesto al pronto soccorso di Tolmezzo, dove avevo fatto la formazione». E così, ogni giorno, per uno stipendio base da 1.400 euro netti mensili, se non fosse per le indennità di turno, notte e festivi, si sveglia alle 5, timbra a Tarvisio, attacca a Tolmezzo, passando per due volte il confine e percorrendo 200 chilometri. Quella notte, del 1. aprile, gli è rimasta impressa. «È stato molto toccante. La signora è stata la prima paziente positiva che ho assistito. In ambulanza eravamo tutti bardati come marziani. C'era un'atmosfera inquietante, quasi lunare. Non circolava una mosca, si vedeva solo la Polizia. E noi, con la sirena lampeggiante. Sembrava di essere in guerra. Poi, ho saputo dai giornali che la signora era morta. In quei giorni purtroppo molti anziani morivano da soli: è un'altra cosa vedere un operatore vestito da marziano o il volto di una figlia». Lui non vuole i riflettori addosso, vorrebbe essere solo uno «dei tanti infermieri che si sono dati da fare nella lotta al virus. C'è gente che ha visto cose molto più brutte di me. La paura del covid c'è sempre ed è quella che ti salva. Se la prendi con leggerezza, è incoscienza». E l'incontro con la figlia dell'anziana morta, dice, «se ci sarà, lo farò in privato. Non voglio pubblicità».

ORNELLA

«Domenico e i ragazzi come lui sono i veri angeli di questa tragedia», dice Ornella, che ancora si commuove parlando della mamma morta. Si chiamava Eulalia Stefani, in omaggio alla patrona di Barcellona, aveva 91 anni e da sei era a Paluzza. «Hanno chiuso alle visite dei parenti il 5 marzo. Il 3 marzo è l'ultima volta che l'ho vista viva. Il 3 aprile, è morta». Poi, a fine maggio Ornella riconosce sua madre nella storia raccontata da Domenico in tv sull'anziana trasportata il 1. aprile. «Quella notte, alle 3, mi hanno chiamato dalla casa di riposo per dirmi che la stavano portando in ospedale perché faticava a respirare. Ma solo alle 8 sono riuscita a sapere che era a Udine. Si era tutta raggomitolata dal dolore. La pensavo sola, in ambulanza. Il fatto che avesse Domenico vicino mi ha rincuorato tantissimo». Ieri, finalmente, è arrivata la chiamata tanto attesa. «Questo ragazzo è meraviglioso. Mi ha detto che mia mamma era abbastanza tranquilla. L'infermiera le parlava e lei rispondeva con gli occhi. Questo mi ha veramente confortata. Ci vedremo per un caffè, o aTolmezzo o a Villach. È un tassello del puzzle. Adesso mi manca l'infermiera giovanissima della casa di riposo che gli ha affidato mia mamma. Vorrei ringraziare anche lei. È stata l'altro angelo di quella notte buia».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA