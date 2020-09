LE STORIE

UDINE «Siamo vittime della chiavetta guasta». Ci scherza su, per sdrammatizzare, il precario 34enne arrivato dalla Sicilia in aereo il 22 settembre scorso, immaginando di presentarsi alle convocazioni per le supplenze il giorno dopo. Ma poi, a causa di una pen-drive con dentro i posti disponibili per le superiori che ha deciso di andare in tilt il giorno sbagliato (questa è stata la versione addotta dalla responsabile dell'Ufficio scolastico provinciale di Udine e dalla direttrice regionale), quelle nomine sono saltate. E il docente siciliano di tecnologie e materie tecniche, iscritto in più classi di concorso per le medie, si è trovato suo malgrado in Friuli con quasi una settimana di anticipo rispetto alla nuova chiamata.

LA SORPRESA

«Sono arrivato a Trieste martedì scorso alle 12.20: ho speso più di 120 euro per il volo, senza contare gli spostamenti dal mio paese e verso Udine, un'altra trentina di euro. Poi, il pomeriggio è arrivato l'avviso della sospensione delle convocazioni, che, poi si è scoperto, era per una chiavetta rotta. Già prima, l'Ufficio provinciale aveva pubblicato un file sbagliato di posti disponibili per il primo grado. Poi questo... Per fortuna mi ospita un amico». Comunque, secondo lui, «in piena pandemia non andava fatto tutto questo. Capisco che gli Uffici scolastici siano gravati da tantissimo lavoro, ma andava fatto con scadenze diverse e, soprattutto, prima. Invece la pubblicazione delle graduatorie è arrivata in leggero ritardo. Accade in tutta Italia questo caos, non solo in Friuli. Io vengo a Udine dal 2016 ad insegnare: per le mie materie potrei anche trovare un posto al Sud, ma ormai mi sono affezionato a questa città. Ho trovato colleghi gentilissimi, che mi scrivono ti stiamo aspettando». Quando arriverà la chiamata delle scuole polo per le sue classi di concorso, all'inizio della prossima settimana, il 34enne, che si lamenta anche per i punteggi, a suo dire sballati, attribuiti ad alcuni candidati («C'è gente con nessun anno di servizio finita in cima agli elenchi») si consumerà anche le scarpe: «Ho diverse convocazioni per diverse classi nello stesso giorno, con l'incertezza di quali libri mi serviranno, di quale materia andrò a insegnare. Ho un dubbio: se prendo una cattedra al mattino in una materia, posso prenderne un'altra il pomeriggio?».

«OLTRE 500 EURO»

Spenderà oltre 500 euro, la sua collega, anche lei partita da Palermo in aereo il 22 settembre scorso, anche lei a caccia di una supplenza in Friuli per mantenere la sua famiglia che resta in Sicilia. «Ho pagato il biglietto 180 euro. Non era flessibile, perché davanti ad una comunicazione ufficiale dell'Ufficio scolastico, mi sono attenuta alle normative e mi sono presentata a Udine per le convocazioni del 23. Poi, quando stavo per prendere il volo, sono stata avvisata su Whatsapp dai colleghi che la convocazione era stata sospesa. Ma non era una comunicazione ufficiale e mi sono trovata spiazzata: ho deciso di partire lo stesso. E mi sono trovata in Friuli con una settimana di anticipo: la mia convocazione è per il 29. Sono in un bed and breakfast che mi costa 40 euro a notte in attesa di essere chiamata per prendere una supplenza. In tutto pagherò oltre 500 euro, fra l'aereo e il soggiorno. E magari non riesco a ottenere neppure una cattedra e sono costretta a tornare a casa a mani vuote. Perché uno quando arriva qui non sa se prende qualcosa: quando comunicano le date delle convocazioni non forniscono in contemporanea anche i posti disponibili». In Sicilia, dice, «non trovo delle nomine per la mia materia. In Meridione ci sono graduatorie infinite, non c'è altro modo per lavorare. Per questo ho sempre aggiornato il mio punteggio nelle graduatorie friulane. Di solito prendo una supplenza fino a giugno: torno in Sicilia a trovare la famiglia a Natale e Pasqua. Ma ce ne sono tantissimi, di colleghi come me. Negli anni ho toccato tutte le scuole della provincia, da Tarvisio a Tolmezzo, da Gemona a Cividale a Udine: sono sette anni che insegno in Friuli. Ora spero nel concorso». La storia della chiavetta guasta? «Personalmente, mi lascia perplessa. Comunque, non è una cosa professionale. Non si rendono conto dei disagi e delle spese che affrontiamo. Stanno giocando sulla pelle e sulle tasche delle persone».

Cdm

