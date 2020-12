LE STORIE

UDINE Medici, infermieri, operatori sociosanitari. Ma anche tecnici di laboratorio e volontari di Croce rossa. In trincea a Natale e durante le festività come tutti gli altri giorni di questa battaglia quotidiana contro il covid.

LA PROTESTA

Eppure, protesta Massimo Vidotto, segretario delle Rsu, reduce dal confronto con i vertici dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, «per gli operatori non c'è nessun premio covid sotto l'albero per la seconda ondata. Non ci sono soldi, ma glielo devono dire loro, ai sanitari che sono ogni giorno in prima linea». Per questo al termine della riunione Vidotto era determinato: «Non si è trovata la quadra. Chiederemo di posticipare i termini per chiudere l'accordo. Per ora non ci sono le condizioni. Nel frattempo la Regione dovrebbe fare in modo di tirare fuori i soldi per dare il premio covid per la seconda ondata della pandemia». Una realtà in cui «fra i dipendenti positivi costretti a stare in isolamento ci sono anche madri di bambini piccoli che devono spiegare ai figli di due anni che non possono vedere la loro mamma».

I MEDICI

«Quest'anno a Natale niente viaggio con la famiglia, ma ci divertiremo lo stesso. Con i figli all'ex stazione ippica di Latisana a fare tamponi». Khalid Kussini (Fimmg), medico di base volontario al centro per i test in formula drive in, ci scherza su. «È un modo comunque per stare insieme». Il dottore ha coinvolto anche i figli Jaqueline, 28 anni, «che si sta specializzando a Monaco in dermatologia e torna per la prima volta a casa dopo un anno» e Gianluca, «che si è laureato tre mesi fa in odontoiatria». «Mia figlia arriva domani sera (oggi ndr) e nell'occasione della visita alla famiglia si è già prenotata. Vengo a fare i tamponi con te, papà, mi ha detto. E verrà anche mio figlio che è un mago del computer e ci aiuterà a inserire i dati. Domenica staremo insieme così al centro tamponi di Latisana. Faremo tutto in famiglia».

I VOLONTARI

«A Natale la mattina saremo comunque impegnati a portare pasti e borse di viveri alle famiglie indigenti che seguiamo da anni e alle nuove povertà che si sono presentate con questo covid», spiega Sabrina Zamaro, referente della sede di San Giovanni al Natisone e delegata del comitato di Udine della Cri per l'obiettivo sociale. La pandemia ha visto una crescita vertiginosa del disagio. «Nel comitato di Udine come sociale seguiamo quasi 1.300 utenti, aumentati in modo esponenziale. Su Udine di almeno un 10 per cento. Ogni settimana arrivano facce nuove: stagionali senza lavoro, imprenditori, gente che prima in qualche modo lavorava e adesso non ha ancora visto la cassa integrazione. Vorremmo che tutti potessero godere di un minimo di pranzo dignitoso a Natale. Distribuiremo i viveri in una decina di famiglie a San Giovanni, Manzano, Corno e Buttrio. Poi, i ragazzi di Udine che curano l'unità di strada saranno fuori anche a Natale per occuparsi dei senza fissa dimora». Quest'anno l'attività della Cri sarà un po' ridotta causa covid. «Di solito il 25 e il 26 dicembre andavamo negli ospedali e nelle case di riposo per fare gli auguri. Quest'anno non sarà possibile, ma tutti i gruppi hanno realizzato qualcosa, o una videochiamata o un piccolo video: un modo per cercare di essere comunque vicini agli anziani».

I TECNICI

Al lavoro pure nei giorni festivi anche i laboratori che processano i campioni raccolti con i tamponi e gli altri test. Come spiega il direttore Francesco Curcio «noi lavoriamo sette giorni su sette, 24 ore su 24. Ci sono 19 tecnici che fanno i tamponi. Nell'ultimo periodo siamo arrivati a 4.960 tamponi al giorno. Non credo ci siano tanti laboratori in Italia e forse in Europa che lo facciano».

Camilla De Mori

