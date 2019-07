CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE STORIEUDINE Istantanee di guerra, di fame e di miseria. Da un mondo che non vedi ma che loro, da un cantiere di una baraccopoli in Sudafrica o un ospedale del Pakistan, si riportano negli occhi e anche un po' addosso quando tornano in Friuli.CHIARAL'immagine che non si dimentica, per Chiara Pravisani, 46 anni, anestesista in forza alla Terapia intensiva di Udine e all'elisoccorso, con Medici senza frontiere dal 2010, ha il volto di Palwasha, 8 anni e 18 chili di peso, che all'ospedale di Hangu, in Pakistan, al confine con l'Afghanistan, in...