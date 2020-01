IL MOVIMENTO

UDINE Dopo la comparsata nientemeno che sul Guardian (grazie alla maxi-sardina esibita a Bologna dal gruppo del Fvg) le prossime tappe delle sardine friulane sono già scritte. A febbraio Pordenone. Ma nel prossimo futuro anche Gorizia, «che potrebbe essere la prima manifestazione transfrontaliera delle sardine d'Italia». E poi, ovviamente, Trieste. «Avevamo pensato a febbraio, ma ne abbiamo parlato con Mattia Santori e i ragazzi di Bologna - spiega Ilaria Cecot, del gruppo Fvg e si è deciso di rimandare, per farne un evento più importante che magari possa avere anche risalto nazionale, coordganizzato con i ragazzi di Bologna. Nel mentre, a febbraio, dovrebbe esserci l'evento di Pordenone e stiamo lavorando anche a Gorizia. Trieste comunque è inderogabile». Nel frattempo, reduci dal maxi-evento bolognese che ha visto un'ottantina di persone dal Fvg, le sardine friulane si attrezzano con gli incontri a tappeto. In provincia si parte il 26 gennaio alle 16.30 all'ex scuola materna di Caneva di Tolmezzo in via Monte Peralba 4, poi si replica a Udine al Caffè Caucigh di via Gemona 36 il 30 gennaio alle 18. «Stiamo recependo le indicazioni arrivate da Bologna. Mattia ha dato un input preciso di andare sul territorio. Siamo felicissimi di arrivare in Carnia, per incontrare la gente e farla partecipare ad un percorso bellissimo, che neanche noi sappiamo dove ci porterà. Invitiamo le persone a venire per dire la loro», spiega Cecot. L'invito che arriva dal gruppo udinese, coordinato da Sofia Giunta, è quello di «fare banco, conoscersi e confrontarsi non solo on line», in modo da «costruire nuovi ponti per occuparsi del proprio territorio»: «Navigare a vista senza avere paura delle correnti aperte». A Gorizia e Trieste li hanno ribattezzati aperisardina, nel territorio friulano sono dei porte aperte, ma il contenuto non cambia. «Vogliamo lavorare su tutto il territorio provinciale, coinvolgere la gente. Una nuova manifestazione di piazza in provincia? È presto per dirlo», dice Giunta. «La spontaneità - le fa eco Cecot - va agevolata. Stiamo lavorando sulla presenza sui territori, per un vero radicamento, ma anche sulla collaborazione a livello regionale. C'è un grande impegno nel tentare di darsi un coordinamento: abbiamo definito i referenti territoriali, c'è una persona che gestisce i social, valuteremo se fare un coordinatore regionale».

Camilla De Mori

