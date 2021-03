(cdm) «Si facciano test a tappeto su tutte le mascherine di fornitura cinese». A chiederlo, anche alla luce dell'inchiesta condotta dai finanzieri goriziani coordinati dalla Procura isontina, è il segretario delle Rsu di AsuFc Massimo Vidotto. «Chiedo apertamente che i dispositivi della partita commissariale cinese in uso in Azienda si possano verificare e testare alla luce delle diverse indiscrezioni giornalistiche e delle inchieste - dice Vidotto - che evidenziano la presenza di sempre più modelli non idonei o comunque considerati più a rischio. Per questo chiedo che si facciano test a tappeto su tutte le mascherine di fornitura cinese attualmente in uso per verificarne la funzionalità e l'efficacia». La capacità filtrante non corrispondente a quella indicata, infatti, come evidenziato dall'inchiesta dei finanzieri, avrebbe potuto rappresentare un rischio per gli operatori sanitari, che avrebbero potuto sentirsi falsamente protetti. In alcuni modelli ritirati, inviati in Fvg per essere distribuiti anche alle strutture dedicate ai pazienti covid, le marchiature Ce, come appurato dai finanzieri, oltre ad essere risultate scorrette dal punto di vista grafico, non avrebbero riportato l'indicazione dell'ente notificato, ossia del soggetto preposto alla certificazione.

«Ben vengano le azioni della Finanza, ma a questo punto ritornano di attualità i dubbi che abbiamo già posto e a cui la Giunta non ha risposto», sottolineano i consiglieri regionali del M5S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA