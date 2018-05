CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REPLICHEUDINE Non sono mancate le reazioni dei due candidati pronti a sfidarsi al ballottaggio, dopo le dichiarazioni di Enrico Bertossi, ritenuto per i voti raccolti (al pari del M5S, che però non darà indicazioni di voto) uno degli aghi della bilancia. A Bertossi, che in conferenza stampa ha detto di aver proposto a Fontanini l'atto di «umiltà» di fargli da vicesindaco il candidato del centrodestra replica che «io non chiedo a nessuno di umiliarsi». Ma, a tempo scaduto per gli apparentamenti (che non ci sono stati, come annunciato)...