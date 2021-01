LE REGOLE

UDINE Stessa stanza, ma tavolo separato, e no al delivery: sono alcune delle indicazioni previste nel regolamento che la dirigente dell'Istituto comprensivo 2, Maria Elisabetta Giannuzzi, sta preparando per disciplinare la somministrazione a scuola del cibo portato da casa. Un regolamento che si è reso necessario dopo che un gruppo di genitori (una quindicina circa) delle scuole Garzoni-Montessori e Valussi hanno richiesto l'auto refezione, rinunciando alla mensa, sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato secondo cui questa possibilità non può essere negata. La bozza del documento è stata illustrata ieri in un incontro con lo staff dell'Azienda Sanitaria che si occupa di ristorazione scolastica, la dottoressa Giannuzzi e il Responsabile sicurezza e protezione della scuola, l'assessore all'istruzione Elisa Asia Battaglia e i dirigenti degli uffici comunali Ristorazione e Istruzione. «Martedì prossimo ha spiegato Battaglia -, ci sarà una riunione anche con la ditta che gestisce le mense per dare l'ultimo via libera al regolamento. Studieremo come collocare i banchi all'interno del refettorio: mangeranno tutti assieme, ma chi si porta il pasto da casa avrà un tavolo a parte in modo da evitare sia la contaminazione e lo scambio dei cibi sia la confusione, per la ditta gestrice, tra chi usufruisce della mensa e chi no». Anche se il disciplinare non entra nel merito delle specifiche pietanze, alcune indicazioni ci sono: «Ad esempio ha continuato l'assessore -, non si possono portare pasti che abbiano bisogno di essere riscaldati o conservati in frigo, né delivery: mi sembra una scelta corretta anche perché altrimenti andremmo contro al fatto che il pasto è un momento educativo in cui i bambini imparano a mangiare sano; Azienda, scuole e Comune ci hanno molto investito, ci teniamo che i genitori siano responsabilizzati su questo aspetto e siamo sicuri che così sarà. L'Azienda potrà dare suggerimenti, come fatto durante il lockdown, per menù bilanciati». Martedì prossimo, inoltre, sarà anche definito a chi spetterà la pulizia dei tavoli degli alunni che non usufruiscono del servizio mensa. «Certo è ha concluso Battaglia -, che servirebbe un intervento del Ministero per riequilibrare questa forza di difesa del diritto individuale che in questo momento prevale su quello della collettività. Se il servizio ristorazione venisse indicato come obbligatorio, inserendolo come momento formativo, la questione si risolverebbe. A me, arrivano segnalazioni da genitori che sono molto preoccupati per questa cosa, questo perché viene meno il momento educativo e perché si possono creare disuguaglianze tra i bambini».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

