LE REAZIONIUDINE Per le piscine friulane, che aspettano da sette mesi di poter riaprire le vasche al coperto, chiuse per il largo pubblico a fine ottobre, la prospettiva di dover rimandare di un mese in più la sospirata ripartenza, con la nuova scadenza fissata per decreto a luglio, è stata un fulmine a ciel sereno. Ma poi la possibilità di tornare indietro di una casella, a giugno, ventilata dal presidente Massimiliano Fedriga, nel caso...