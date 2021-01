LE REAZIONI

UDINE «La montagna friulana, già duramente danneggiata dal blocco alle attività turistiche imposto dall'emergenza sanitaria, è stata nuovamente colpita al cuore in questi giorni dal rogo che ha devastato il caseificio Artelatte di Ovaro e dalla neve che ha provocato il crollo del tetto della Solari di Prato Carnico. Il Consiglio regionale è solidale con le due aziende ed è pronto a impegnarsi, a fianco della Giunta Fedriga, per sostenere le rispettive attività, i posti di lavoro e l'economia locale che sta subendo un vero e proprio attacco». È quanto afferma il presidente dell'Assemblea Fvg, Piero Mauro Zanin, commentando i recenti fatti che hanno nuovamente messo a dura prova la tenuta socio-economica della montagna regionale. «Non si può e non si deve rimanere passivi di fronte all'aggravarsi della situazione nelle arre più disagiate del Friuli Venezia Giulia. La Carnia, così come tutto il nostro arco alpino, ha bisogno di azioni immediate ma con lo sguardo rivolto oltre l'oggi e più avanti del domani. Dobbiamo cogliere l'occasione - evidenzia Zanin - per intervenire sulle urgenze innescando un meccanismo virtuoso che garantisca una ripartenza prospettica volta a fornire progettualità e strumenti all'intero territorio ma, in questo caso, in primis alle aree che, da troppo tempo, non possono contare su una visione lungimirante in grado di farle vivere e non sopravvivere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA