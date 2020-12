LE REAZIONI

UDINE (cdm) Reazioni contrastanti dopo l'ultimo decreto nazionale e il correttivo regionale. Baristi e ristoratori della Fipe tirano un sospiro di sollievo per il ritorno in zona gialla e accettano di buon grado i palettiregionali, invocando anzi, più controlli, perché «i furbetti vanno sanzionati». Per contro, la Confesercenti tuona contro il dpcm e l'ordinanza regionale che penalizzano, dice, le microimprese. E i centri commerciali sono sul piede di guerra. La politica, poi, continua a scaldarsi sulla gestione dell'emergenza sanitaria

LE MISURE

«Abbiamo condiviso con la Regione l'entusiasmo per il ritorno in zona gialla - dice Antonio Dalla Mora (Fipe Confcommercio) -. Ma condividiamo con il presidente Fedriga anche la preoccupazione che un eventuale libera tutti possa scatenare situazioni pericolose. Per questo abbiamo condiviso le indicazioni contenute nell'ordinanza che prevede un rafforzamento delle misure. Bisogna evitare gli assembramenti. Abbiamo apprezzato l'idea di controlli rafforzati. Sappiamo per certo che nella nostra categoria, salvo piccole eccezioni, tutti rispettano pedissequamente le disposizioni». Pertanto, prosegue, «siamo contenti che i controlli vengano fatti, perché, se c'è qualche furbo è giusto che sia sanzionato. Va ricordato che in Italia solo lo 0,67% degli esercizi controllati ha subito sanzioni, a conferma del fatto che non possiamo essere catalogati come untori». Detto questo, invece «non concordiamo con la chiusura del 25 e 26 dicembre e del 1. gennaio: una misura bislacca buttata là che considera allo stesso modo comuni come Stregna e Roma». Marco Zoratti (Confesercenti Fvg) è molto critico: «Ancora una volta, a essere penalizzate dalle molte regole delineate dal dpcm nazionale, prima, e dall'ordinanza regionale, poi, sono le microimprese: negozi di vicinato, bar, ristoranti, alberghi». Ma anche i grandi alzano la voce. Aancc-coop, Ancd-Conad, Consiglio nazionale dei centri Commerciali, Confimprese e Federdistribuzione esprimono «preoccupazione per le implicazioni che le nuove limitazioni contenute nel nuovo Dpcm, che moltiplica il rischio di assembramenti e crea immotivati ostacoli ai cittadini». L'assessore regionale Pierpaolo Roberti, intanto invita tutti a «non vanificare gli sforzi fatti con un liberi tutti, perché il virus circola ancora».

LA POLITICA

Intanto la politica continua a scontrarsi sulla gestione della sanità. Al centro dell'attenzione i posti letto: secondo il centrodestra, il Fvg pagherebbe il prezzo del taglio della giunta Serracchiani. «Di questi tempi nessuno dovrebbe fare il primo della classe, perché proprio non si vedono le meraviglie della controriforma sanitaria della Lega. Tutti gli errori, ritardi e sottovalutazioni di Fedriga e Riccardi, scoperchiati soprattutto in quest'ultimo drammatico mese, non possono essere nascosti dalle narrazioni di Savino o di altri. La realtà è sotto gli occhi di tutti ed è triste che chi oggi governa debba coprire quasi tre anni di potere assoluto in Fvg con il velo delle colpe della mia amministrazione. Nel 2018 la nostra regione era la prima in Italia per posti letto internistici, con 99 posti per 100mila abitanti. Invece dal 2018 al 2020 l'incremento dei posti letto è stato del 6,1 per cento, il secondo dato più basso in tutto il Paese. A parlare sono i dati dell'Anaao». In casa dem interviene anche Cristiano Shaurli: «Il Fvg in zona gialla è una scelta oggettiva basata su parametri scientifici, come la zona arancione 15 giorni fa: non oso pensare dove saremmo ora, dove sarebbero i nostri ospedali senza quella scelta allora tanto contestata. Speravo di sentirlo dire anche da Fedriga».

