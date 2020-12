LE REAZIONI

UDINE Bufera polemica sul debutto della campagna di vaccinazione anti-covid, con affondi arrivati da più parti. A far da apripista, come simbolo della lotta contro il covid, nel Vax day dovevano esserci medici e infermieri in prima linea, non dirigenti, quadri e coordinatori: lo aveva detto alla vigilia della giornata simbolica il segretario delle Rsu dell'AsuFc Massimo Vidotto, lo hanno detto ieri i rappresentanti dell'Anaao Assomed, non risparmiando critiche alle modalità adottate dalle Aziende, da Udine a Trieste. Ma nel capoluogo friulano è sul piede di guerra anche la Cgil Fp. «I dipendenti delle case di riposo, così come i sanitari dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale non sanno nulla del piano vaccinale. In alcune realtà più strutturate stanno facendo indagini per loro conto sui lavoratori interessati al vaccino. Non basta la giornata del Vax-day. Serve un piano, serve personale, serve informare la popolazione su tempi e modalità», dice Andrea Traunero, che ha scritto una lettera al direttore generale Massimo Braganti per chiedere di ricevere con urgenza delle informazioni «sui contenuti e sulle tempistiche del Piano elaborato dall'AsuFc». La Cgil ha chiesto lumi sul modello organizzativo scelto per la prima fase (che riguarderà operatori del Ssr e addetti e ospiti delle case di riposo) e per quella che seguirà, sulla formazione dei dipendenti incaricati della profilassi e soprattutto sulle assunzioni necessarie «per fare fronte al piano vaccinazioni che si aggiunge ai già gravosissimi carichi di lavoro dovuti all'emergenza covid nonché a tutte le restanti ed importanti attività. Non è possibile continuare ad operare con l'attuale dotazione organica! È imprescindibile un forte ed urgente aumento del personale aziendale. Le parole non servono più, ci vogliono i provvedimenti di assunzione».

IN AZIENDA

Vidotto (Rsu AsuFc) non ha ancora digerito il debutto di domenica a Palmanova, con i primi 265 vaccini («Guardando in giro per l'Italia pare che nessuno abbia superato il Friuli nel rendere il vax-day una pagliacciata mediatica», sostiene, caustico) che già si indigna per la gestione delle prenotazioni dei vaccini che spettano agli operatori sanitari, partite ufficialmente ieri pomeriggio. Se sul sito aziendale è comparsa una nota sul come, sul dove e sul quando «la cosa che ha dell'incredibile - lamenta - è che non sia stata mandata alcuna comunicazione ai dipendenti di AsuFc, neanche una mail. Alcuni lo hanno scoperto per caso, altri per passaparola. Ci chiediamo anche quali criteri di priorità ci siano visto che non sono stati resi noti». Ma le lamentele investono anche la formula di prenotazione telefonica al Cup (che, stando ai dati della Regione, nella prima giornata ha riguardato però solo un terzo dei prenotati). «Alcuni dipendenti ci hanno segnalato di essersi prenotati al Cup per i vaccini, ma che gli sarebbe stato detto che potevano riservare solo la prima data e non la seconda. In altri casi, dopo attese infinite, il call center segnalava che il numero selezionato non è al momento raggiungibile oppure che il traffico era così intenso che consigliavano di richiamare. A che livello di esasperazione vogliamo portare i sanitari in prima linea? Nessuno ha ancora scritto nulla ai dipendenti AsuFc. A tutto c'è un limite», dice Vidotto.

LA REPLICA

Non si è fatta attendere la replica di Arcs che, rispondendo ad Anaao Assomed ha sottolineato che «oggi le agende sono state aperte all'orario previsto e le richieste possono essere compiute con più modalità». «Ciò che stiamo facendo in questo momento è una vera e propria lotta contro il tempo, il cui obiettivo comune è quello di vaccinare, nel minor tempo possibile, le categorie più a rischio e coloro che devono prendersi cura dell'intera popolazione. In questa corsa è possibile imbattersi in alcune difficoltà che possono però essere superate con il sostegno e il supporto di tutti. Il vaccino verrà garantito a tutti gli operatori nel minor tempo possibile in relazione alle forniture provenienti dalla gestione commissariale».

Cdm

