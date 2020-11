LE REAZIONI

UDINE Ben vengano le nuove misure introdotte dall'ordinanza del presidente Fedriga, che vanno proprio nella direzione che gli stessi sindacalisti di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs avevano più volte indicato, con le nuove chiusure dei negozi imposte per i giorni festivi e prefestivi. Ma, dicono Francesco Buonopane (Filcams), Adriano Giacomazzi (Fisascat) e Matteo Zorn (Uiltucs), servono più controlli e serve maggior rigore nell'adozione di alcune buone abitudini, introdotte sull'onda del lockdown, ma che ora secondo loro si sarebbero perse per strada. Dal contingentamento agli ingressi ai cartelli interni che indicano le distanze e i percorsi, soprattutto nei reparti più a rischio contatti come l'ortofrutta, il self service e la barriera delle casse.

PREFETTI

«Abbiamo scritto alle parti datoriali - spiega Buonopane -. La prossima settimana scriveremo ai Prefetti. Le regole ci sono, ma da qualche mese ci sembra che si siano allentate le maglie. Chiediamo alle aziende di rispettare le indicazioni e alle autorità di fare più controlli». Per il resto, «l'ordinanza firmata da Fedriga è positiva. È venuto incontro alle richieste dei lavoratori. Adesso l'appello è rivolto alle aziende, perché utilizzino le domeniche in cui i negozi sono chiusi per sanificare i locali, come facevano durante il lockdown. È necessario che ciascuno faccia il suo. Possiamo uscirne solo attraverso lo sforzo di tutti: serve un sacrificio comune. O ne usciamo tutti assieme o non ne usciamo». A poche ore dall'ordinanza, peraltro, Cgil, Cisl e Uil avevano mandato a Fedriga una richiesta formale perché adottasse «una delibera che imponga la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle domeniche e nelle festività, superando in termini restrittivi quanto previsto dal Dpcm in vigore. Crediamo infatti inefficace limitare le chiusure ai soli centri commerciali, determinando così tra le altre cose una disparità di trattamento tra imprese. Così facendo, tra l'altro, gli affollamenti non si sono ridotti, ma soltanto spostati di zona. Non sono tra l'altro mancate interpretazioni decisamente fantasiose sul termine centro commerciale, come se in questa delicatissima fase di emergenza sanitaria dovessimo trascorrere il tempo su discussioni di semantica senza invece cogliere lo spirito del Dpcm, ossia evitare quanto più possibile assembramenti e affollamenti». Richiesta assorbita nell'ordinanza. Nella lettera a Fedriga, inoltre, i sindacalisti hanno chiesto alla Regione di sollecitare «le istituzioni e gli organismi preposti al controllo ed alla vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione e contrasto al rischio contagio adottate dalle imprese commerciali».

I NEGOZIANTI

«Sono contento a metà dell'ordinanza. La discriminazione c'è sempre», dice Alez Cencigh, che con il socio Marco Rangone guida Am Giochi E Fumetti al Città Fiera, costretto a chiudere il sabato e la domenica come gli altri negozi della galleria (tranne le poche eccezioni). «Ok, la domenica sarà tutto chiuso. Ma non riesco a capire perché non estendere la chiusura degli esercizi di vicinato anche al sabato. Come ho potuto constatare lo scorso weekend, con i centri commerciali chiusi, la gente si è riversata in centro città, riempiendo le vie e le piazze, cosa che andrebbe evitata con il covid. Questo sabato credo che, nonostante l'ordinanza, non cambierà molto. La discriminazione dei negozi dei centri commerciali rispetto agli altri è stata risolta in parte. Sia chiaro, non auguro la chiusura a nessuno. Ma se si chiude un po', si danneggiano le attività chiuse ma non si risolve il problema dell'ammassamento».

GLI ESERCENTI

Antonio Dalla Mora, presidente provinciale di Confcommercio Fipe e ha invitato gli esercenti «al severo, puntuale e attento rispetto delle regole inerenti il distanziamento, l'uso delle mascherine di protezione e l'igienizzazione delle mani e degli ambienti di lavoro, cercando altresì di evitare che sia nei locali che all'esterno degli stessi si formino assembramenti».

Oggi intanto dalle 9.30 davanti all'ospedale di Udine (ma anche a Trieste), come annunciato, andrà in scena il presidio di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, che chiedono sicurezza, assunzioni e contratti per il personale sanitario.

