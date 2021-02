LE REAZIONI

UDINE Anche il Friuli vuole comprarsi i vaccini. «Le Regioni, vieppiù quelle autonome come il Friuli Venezia Giulia, devono essere lasciate libere di agire, anche andando oltre i contratti europei se ciò serve a proteggere i propri cittadini dalla pandemia da Covid-19. Dunque deve essere loro concesso di sottoscrivere negoziati bilaterali propri con le compagnie farmaceutiche, per l'acquisto di dosi ulteriori di vaccino». Ne è convinto il presidente del Consiglio regionale Fvg, Piero Mauro Zanin. Nella seconda ondata della pandemia, dal 1. settembre il Fvg purtroppo registra 139 vittime ogni 100mila abitanti, secondo solo alla Valle D'Aosta con 196, seguono la Provincia di Trento (118) e il Veneto (117). Una letalità che, ha detto Zanin, non può lasciarci indifferenti.

FORZE DI POLIZIA

«La terza fase della campagna vaccinale in fase di predisposizione da parte dell'Amministrazione regionale include tutte le forze di polizia, delle quali la Polizia locale è parte integrante», ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti. «Insieme al vicegovernatore Riccardi - ha rilevato Roberti -, in attesa di ricevere dal Governo le indicazioni precise di priorità, stiamo mettendo a punto la fase organizzativa per la somministrazione del vaccino a tutto il personale delle forze di polizia, fase che coinvolgerà prefetture e sindaci», ha detto. A chiedere chiarimenti era stato il consigliere regionale del Patto per l'Autonomia Giampaolo Bidoli, raccogliendo la denuncia dei sindacati di categoria, preoccupati della mancata comunicazione in merito.

IL SINDACATO

«I protocolli sulla sicurezza firmati lo scorso anno tra Confindustria e i sindacati territoriali per la gestione dell'epidemia nei posti di lavoro possono e devono rappresentare una risorsa anche per la futura campagna vaccinale». È quanto precisano Cgil, Cisl e Uil del Friuli Venezia Giulia con i segretari generali Villiam Pezzetta, Alberto Monticco e Giacinto Menis, sulla scia della proposta, avanzata nei giorni scorsi, di estendere alla vaccinazione contro il Covid le best practice in vigore in regione che sono state sperimentate sulla vaccinazione antinfluenzale.

