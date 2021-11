Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIUDINE «Accogliamo con piacere la notizia della decisione equilibrata e rispettosa e consapevole che la piazza di Udine si è sempre comportata bene senza creare problemi di ordine pubblico». Così Alessandro Gallo del Comitato Costituzione in azione accoglie la (di fatto) non decisione uscita dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che per ora non ha previsto ordinanze che vietino espressamente l'utilizzo di piazza...