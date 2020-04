(al) Obiettivo a breve, «riconsiderare gli ammortizzatori sociali per il settore»; obiettivo a più lunga gittata, progettare una forte connessione con il turismo per un settore che «potrebbe essere attivato tra gli ultimi». Sono le questioni discusse dalle cooperative culturali afferenti a Legacoop Fvg riunitesi per analizzare le criticità generate dal Covid-19 e per «attivare presto un confronto con la Regione, al fine di arrivare preparati alla ripartenza». Di particolare rilievo è la necessità di riconsiderare gli ammortizzatori sociali, dato l'inevitabile prolungarsi della futura fase 2. «Gli strumenti utilizzati, in quanto ammortizzatori sociali classici, non supportano, per come sono concepiti, il settore culturale, non potendo coprire le molte figure professionali che vi operano», sostengono gli afferenti alle coop culturali. Gli strumenti attualmente attivati, perciò, «lasceranno nel futuro prossimo scoperte molte persone che si troveranno a non avere entrate per molti mesi». Una situazione che mette a rischio la vita di molte realtà regionali, ma nella quale potrebbe avere «un ruolo rilevante», nel delineare positivamente il futuro, il neo costituito Cluster Cultura, «definendo regole, parametri e relazioni intersettoriali, collegamenti con le esperienze in Italia ed Europa».

