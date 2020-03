SOLIDARIETÀ

UDINE I tatuatori udinesi mettono la loro creatività al servizio della solidarietà. Nonostante le difficoltà che colpiscono anche la loro categoria (i laboratori hanno dovuto chiudere due settimane fa), hanno comunque voluto dare un segnale di supporto verso chi è impegnato ogni giorno nella lotta contro il contagio. Nasce così Contagiamoci con l'arte, iniziativa che vede più di una ventina di tatuatori mettere all'asta 33 proprie creazioni, il cui ricavato sarà devoluto alla Terapia intensiva dell'Ospedale di Udine. Le opere, alcune delle quali realizzate per l'occasione, si possono vedere nella galleria virtuale sulla pagina facebook (https://www.facebook.com/contagiamociconlarte): stampe xilografiche, acrilici su carta, installazioni realizzate con ossa, legno e vernici, olio su tavola, tante tecniche per raccontare il mondo prima e al tempo del contagio, le paure da affrontare, la rinascita.

L'asta di beneficenza inizierà oggi alle 10 e si concluderà il 28 marzo alle 18 e tutte le opere partono da una base di 100 euro. Chiunque desideri partecipare, potrà fare la propria offerta scrivendo un commento sotto l'immagine dell'opera scelta e indicando l'importo. Nel caso il donatore desideri rimanere anonimo, può mettersi in contatto tramite Messenger con gli organizzatori o con il tatuatore che ha realizzato l'opera e inviare la propria offerta in modalità privata. In questo caso saranno gli organizzatori ad inserire il prezzo dell'opera nei commenti, indicando l'importo offerto, allo scopo di mantenere i prezzi delle opere all'asta aggiornati in tempo reale. Al termine dell'asta, chi si sarà aggiudicato l'opera dovrà effettuare la propria donazione direttamente all'Ospedale di Udine tramite bonifico bancario che verrà comunicato dagli organizzatori. Le modalità di consegna dell'opera verranno concordate fra l'acquirente e l'artista che l'ha realizzata non appena la situazione lo renderà possibile.

I professionisti che partecipano all'iniziativa sono: Giacomo Barboni, Sammy Petracco, Carlotta Burra, Michele Barazzutti, Rinaldo Pallavisini, Sasha Miconi, Lucrezia Amoroso, Seba Broili, Luca Braidotti, Luca Jama Zuccato, Elisa Lizzie Malusa, Ivan Riondato, Dario Minisini, Stefano Sanna, Andrea Nardicchia, Luca Pittoni, Riccardo Nove, Luca Tofful, Camilla Raffin, Cristiano Collavino, Fabio Vica, Sarah Lucchini, Pierpaolo Rizzitiello, Antonio Lauriola, Max Mauro e Aurora Righetto.

«Questa emergenza sanitaria lascerà un segno indelebile sotto la pelle di tutti noi - commentano Sebastiano Broili, portavoce dei tatuatori che aderiscono all'iniziativa, e Luca Pittoni, promotore dell'asta -. Per questo abbiamo voluto fare la nostra parte per sostenere l'Ospedale, che in questo momento sta fronteggiando una situazione senza precedenti. Anche noi, come altri gruppi di tatuatori in Italia, abbiamo sentito il bisogno di unire le forze, mettendo in campo la nostra creatività, per supportare il lavoro dei medici impegnati nella lotta al coronavirus».

«Come tatuatori, abbiamo chiuso dopo il primo decreto restrittivo (il 2 marzo, ndr) continua Broili -; era stato detto di lavorare con guanti e mascherina, che noi usiamo comunque, ma il problema era che non si poteva mantenere la distanza di sicurezza. Siamo preoccupati, come tutti gli artigiani che non possono lavorare, ma speriamo che tutti rispettino i provvedimenti in modo che questa situazione finisca presto».

Alessia Pilotto

