IL QUADRO

UDINE Si mettono al mondo vite. Nonostante il Covid. Oggi non si può non pensare alla vita. E mai come oggi non si può non guardare avanti. In queste parole non nasconde un pizzico di commozione la direttrice della clinica di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Udine, Lorenza Driul spiegando che oggi i bebè nascono in tutta sicurezza e con tanto di presenza dei futuri papà. Una venuta al mondo non sempre facile in era Covid, con partorienti positive al virus e anche in condizioni preoccupanti.

NASCERE IN ERA COVID

Nulla è come prima e oggi si partorisce anche dopo aver superato una crisi respiratoria o una polmonite da Covid. Fortunatamente, alla clinica dell'ospedale udinese fiocchi rosa e azzurri se ne sono appesi e ancora se ne appendono, anche dopo lunghe battaglie contro il virus. Sono le nascite in era Covid, con i papà presenti. E' stato un grande impegno, quello degli operatori sanitari, per garantire la presenza dei padri nel momento più importante della vita di una famiglia: la venuta al mondo di un figlio. Grazie ai test antigienici rapidi di terza generazione che ci danno un risultato in 20 minuti, possiamo consentire ai futuri padri di accedere alla sala parto e assistere alla nascita spiega Driul, cercando di togliere tutti i dubbi che in questi mesi di pandemia si sono insinuati tra le future partorienti che, a volte proprio per timore, decidono di rivolgersi ad altre strutture o di partorire n casa. Molto è cambiato da un anno a questa parte, molto si è imparato e molto è migliorato, anche per far venire al mondo bambini in sicurezza e alla presenza dei papà. Le mamme devono avere fiducia in un sistema che oggi ci vede preparati afferma la direttrice e questo è merito di tante competenze messe assieme, riuscendo a umanizzare un momento così delicato. I futuri papà possono accedere alle sale parto grazie ai test antigenici e possono permanere anche nella prima ora post partum, rimanendo assieme alla famiglia. Solo tre giorni fa questa gioia è stata vissuta da una nonna. Il papà non poteva essere presente al parto gemellare. Test rapido alla nonna che ha potuto assistere al lieto evento. Perché è vero, la vita va avanti. E alla clinica udinese si fa il meglio per donare un momento prezioso e indimenticabile. Lo confermano anche i numeri.

I DATI

Il trend delle nascite, a dispetto di un quadro nazionale sconfortante, è positivo. Tra gennaio e febbraio 2021 qui da noi si confermano i nati dello stesso periodo dell'anno precedente conferma Driul e nel 2020, complessivamente, abbiamo registrato 54 nati in più rispetto al 2019. In generale, in Friuli Venezia Giulia il 2019 ha totalizzato 7.971 nuovi nati, solo 200 in meno rispetto a otto anni prima. E nel 2020 la contrazione delle nascite è stata decisamente contenuta con 7.866 nascite, solo 115 in meno rispetto all'anno precedente. Il nostro centro precisa Driul non ha mai dato segnali negativi e abbiamo il più alto dato di nati in regione.

TRA DESIDERI E PAURE

Quando il momento arriva, arriva. Anche su questo fronte molto è cambiato in un anno. All'inizio della pandemia ammette Driul l'aspetto psicologico delle future mamme mi preoccupava. Da lì abbiamo avviato uno studio assieme alla clinica di psichiatria diretta da Matteo Balestrieri somministrando questionari i cui esiti stiamo raccogliendo. Ricordo pazienti in lacrime e spaventate, ma noi non abbiamo mai sospeso i nostri servizi per donne in gravidanza e questo le ha rassicurate. Comprese le pazienti Covid positive, 80 finora di cui una ventina che hanno partorito bimbi sani e in forma, pazienti più tranquille rispetto a un anno fa aggiunge Driul quando navigavamo al buio per percorsi che oggi, invece, abbiamo rodato e messo in sicurezza all'interno di un sistema che ci vede preparati. Il Covid fa ancora paura, forse o più di un anno fa, ma piccole vite, segni di speranza, continuano a venire al mondo.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA