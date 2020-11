LE NUOVE REGOLE

PORDENONE Le anticipazioni sono state confermate: il Friuli Venezia Giulia almeno per ora è salvo. Non subirà misure più restrittive rispetto a quelle che da oggi interesseranno tutto il territorio nazionale. Non chiuderanno altre attività economiche, ci si potrà spostare liberamente. In poche parole, nessun lockdown. I dati della regione, analizzati dalla cabina di regia nazionale che monitora l'andamento del contagio sul territorio, non giustificavano un'ulteriore stretta. E così è stato. Il Friuli Venezia Giulia è finito nella zona gialla, che non è altro che la vecchia zona verde, semplicemente rinominata dal governo.

LE CONSEGUENZE

Non è una classificazione definitiva. Secondo il nuovo schema differenziato per territori voluto dal governo, nulla sarà più definitivo per i prossimi mesi. Il Fvg, quindi, potrà rimanere nella zona gialla se riuscirà a ridurre o a stabilizzare contagi e ricoveri. Se la curva dovesse salire in modo preoccupante, invece, scatterebbero (con ordinanza del ministero della Salute) nuovi divieti. Ma per ora non è così. In Fvg da oggi chiuderanno i centri commerciali nei giorni festivi e anche nei pre-festivi, quindi il sabato. Dalle 22 alle 5 di ogni giorno si dovrà rimanere in casa, e ci si potrà spostare solamente per comprovati motivi lavorativi o di salute, muniti dell'autocertificazione. Saranno chiusi i musei e le mostre, così come le sale bingo e quelle dedicate alle scommesse. Il trasporto pubblico locale si dovrà adeguare alle nuove norme, e la capienza massima passerà dall'80 al 50 per cento. E infine le scuole: tornerà la didattica a distanza al 100 per cento alle superiori. Ma non ci saranno altri limiti. In Fvg bar, ristoranti, centri estetici, parrucchieri e negozi non chiudono. Dovranno sempre attenersi (con specifico riferimento a ristoranti, pub e bar) alla chiusura obbligatoria alle 18, ma almeno eviteranno lo stop totale. Un altro capitolo importante riguarda gli spostamenti che avverranno prima delle 22, orario in cui scatterà il coprifuoco nazionale. In Fvg potrebbero restare liberi. Restano le naturali raccomandazioni: le protezioni di naso e bocca, la distanza di sicurezza, il divieto di assembramento, l'igiene delle mani. Ma nessuna chiusura generalizzata almeno per una settimana, perché è questo il limite temporale stabilito dal governo per i controlli periodici sulla situazione epidemiologica di ogni singolo territorio.

I DATI

Perché il Friuli Venezia Giulia non è in zona arancione, cioè quella intermedia che prevede molte più regole? Il famoso indice Rt, che misura la capacità di trasmissione del virus, non è basso. È arrivato a toccare quota 1,5. Ma sono determinanti anche altri fattori, come ad esempio la resilienza del sistema sanitario. E in regione, con 40 Terapie intensive occupate su 175 posti disponibili, non si può parlare nemmeno lontanamente di saturazione. Esiste uno stress del sistema, che però non sfiora il livello critico.

LE SOLUZIONI LOCALI

Anche all'interno di regioni in lista gialla, come il Friuli Venezia Giulia, sono però possibili delle strette locali. Sono le vecchie zone rosse limitate, che in regione hanno come storico solo l'esempio di Sappada. In presenza di focolai evidenti e potenzialmente fuori controllo, quindi, le singole Regioni potranno scegliere di sigillare anche una piccola porzione del loro territorio di competenza. In Fvg c'è una sola area che supera l'Rt di 1,5: è la provincia di Trieste.

Marco Agrusti

