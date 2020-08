LE NUOVE NORME

UDINE L'obbligo di comunicare la provenienza da Croazia o Grecia spetta al soggetto che entra in Italia via Friuli Venezia Giulia; le forze dell'ordine si adoperano per controlli che, per quanto riguarda la frontiera terrestre, «saranno a random, posta la lunga linea di confine da Tarvisio a Muggia e il numero di valichi, 58». Inoltre, le segnalazioni dei rientri vanno inviate al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria di riferimento, «non si fanno tamponi sul confine», neppure in aeroporto o nei porti. Il prefetto di Trieste e commissario di Governo Valerio Valenti puntualizza così procedure e prime criticità relative all'applicazione dell'ordinanza ministeriale, che da ieri ha chiesto il test per Covid-19 (entro 48 ore) a chi entra in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, a meno che non siano in possesso di un referto risalente al massimo a 72 ore prima. Una misura che impatta sul Friuli Venezia Giulia per la presenza dell'aeroporto, dei porti (compresi quelli per le barche da diporto) e per il confine terrestre, porta da e per i Balcani.

RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI

«L'attuazione dell'ordinanza è senz'altro più agevole nei porti e all'aeroporto spiega Valenti - perché gli arrivi sono prevedibili e prefissati. È possibile raccogliere le autocertificazioni di chi sbarca e segnalare la presenza di cittadini provenienti dalle zone indicate. Questi dovranno inviare la dichiarazione di rientro all'Azienda sanitaria competente rispetto alla loro destinazione. Non tutte le persone, quindi, dovrebbero gravare sul sistema sanitario Fvg».

Altro scenario è quello che si apre per i passaggi dal confine terrestre. «Un controllo analitico è impossibile sottolinea il prefetto per il numero di valichi e per il flusso di traffico. In queste condizioni credo difficile trovare la perfezione. Si procederà con attenzione particolare alle corriere e alle auto con le targhe dei Paesi presenti nell'elenco». Una situazione piuttosto complessa, dunque. Tanto che il prefetto Valenti ribadisce che «l'obbligo di segnalazione è per il cittadino. Occorre fare appello al senso di responsabilità e al rispetto delle norme». Non da ultimo, l'ordinanza non prevede eccezioni per i lavoratori transfrontalieri. Il prefetto invierà una nota ai ministeri competenti.

L'APPELLO DEL GOVERNATORE

«Ho chiesto l'invio di forniture di test molecolari e antigenici, per potenziare i controlli» ha fatto sapere ieri Massimiliano Fedriga, che ha scritto al commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 Domenico Arcuri e, per conoscenza, ai ministri alla Salute, Roberto Speranza, e agli Affari regionali e Autonomie, Francesco Boccia. «Il Friuli Venezia Giulia necessita di 100mila test rapidi per la ricerca qualitativa dell'antigene specifico del virus Sars-Cov-2 - spiega Fedriga - inoltre, risulta essenziale che le forniture per l'esecuzione del test molecolare, già concordate, vengano completate con tempestività. Mancano tamponi nasali, un caricatore automatico di piastre per la strumentazione Thermo Fisher Scientific in dotazione all'Asugi e c'è l'urgenza di individuare soluzioni alternative ai test rapidi della DiaSorin, la cui capacità produttiva non riesce a soddisfare le richieste che pervengono da tutte le regioni italiane».

LE NORME REGIONALI

Intanto la macchina sanitaria Fvg, con il vice presidente e assessore alla Salute Riccardo Riccardi, ieri ha messo a punto le procedure da seguire per ottemperare all'ordinanza, pubblicate sulla prima pagina del sito web della Regione e «contestualmente abbiamo potenziato il numero verde della Protezione civile Fvg (800 500 300) per far fronte alla numerose richieste». Il documento richiama le disposizioni cui attenersi, invita a chiamare il numero verde per ogni quesito e riporta i riferimenti telefonici ed e-mail dei Dipartimenti di prevenzione di tutte le Aziende sul territorio. Mette a disposizione anche il fac-simile del documento da compilare per segnalarsi e il recapito cui inviarlo. «L'impatto dell'ordinanza è rilevante e avviene a poche ore dalla sua efficacia, tuttavia abbiamo organizzato il lavoro e cercheremo di fronteggiare ciò che si presenterà», spiega Riccardi. Riguardo all'ordinanza, due i punti su cui si attendono chiarimenti: «La sua applicazione ai transfrontalieri e il da farsi con le persone che non risiedono in Italia».

C'è il capitolo test anti Covid da realizzarsi entro 48 ore dal rientro. Fvg attrezzato? «Ammessa l'attendibilità dei test rapidi, il punto è che ce li diano», considera Riccardi, in sintonia con le osservazioni di omologhi di altre Regioni. E se si dovessero scoprire focolai originati da qualcuno che è rientrato senza segnalarsi? «Ne conseguono specifiche responsabilità», ha concluso Riccardi.

Antonella Lanfrit

