LE NOVITÀ

UDINE Spesa, manutenzioni, passeggiate, sport individuale. Anche la caccia e la pesca. Da oggi si potranno svolgere su tutto il territorio regionale. È stata firmata ieri l'ordinanza numero 12 del governatore Massimiliano Fedriga che fino al 18 maggio integrerà le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile.

VIA LIBERA

Mentre si lavora per anticipare all'8 maggio la riapertura dei negozi e all'11 maggio quella di bar e ristornati, da oggi si potrà accedere ai locali di qualsiasi attività, anche sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, ricezione in magazzino di beni e forniture. L'ordinanza contiene l'obbligo di chiusura nelle giornate festive solo per supermercati e ipermercati; prorogate le disposizioni relative ai mercati all'aperto e al chiuso nei Comuni nei quali sia stato adottato un apposito piano di sicurezza. In tutti i negozi resta l'obbligo di mettere a disposizione all'ingresso e all'uscita il gel mani; per i negozi di alimentari e laddove vi sia manipolazione di ortofrutta, pane o altri alimenti si aggiunge l'obbligo dei guanti monouso. La riapertura delle biblioteche è permessa per la sola attività di prestito. Via libera alla manutenzione e riparazione anche per immobili diversi dall'abitazione principale, biciclette, camper, roulotte e ai velivoli.

ATTIVITA' MOTORIA

Resta il vincolo delle distanze di sicurezza e il divieto a utilizzare gli spogliatoi, ma decade l'obbligo di non uscire dal Comune di residenza e di utilizzare le mascherine (o protezione per naso e bocca) nei luoghi isolati; via libera inoltre agli allenamenti in forma individuale di atleti professionisti e non, anche con l'istruttore, senza distinzione tra discipline individuali e di squadra. Autorizzata pure la pesca sportiva, la caccia di selezione (da soli) «necessaria per le attività di gestione faunistica ordinaria e di protezione delle colture agricole», l'allevamento e addestramento di animali. L'accesso a parchi, giardini e cimiteri andrà regolamentato dai singoli Comuni.

MASCHERINE

Decade l'obbligo di utilizzare le mascherine (o adeguate protezioni per naso e bocca) e a rispettare le distanze di sicurezza quando si è alla guida di auto o motoveicoli; per quelli aziendali valgono le regole del datore di lavoro; per i bambini di età inferiore ai sei anni; in caso di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina; per chi soggiorna da solo in locali non aperti al pubblico.

A PALUZZA

Due le nuove vittime alla aasa di riposo di Paluzza, però - come in un caso registrato nei giorni scorsi - i decessi non sono causati dal coronavirus. Per Maria Moro, 95 anni originaria di Treppo Carnico, risultavano diverse patologie pregresse: positiva al Covid-19, era clinicamente guarita avendo registrato un doppio tampone negativo; altra la causa che ne ha determinato il decesso eri mattina. L'altro ospite mancato nel pomeriggio è Benito Rainis, 83 anni, proveniente da Amaro, accolto meno di un anno fa alla Matteo Brunetti: positivo al Covid, aveva fatto proprio sabato il primo tampone in uscita dal quale era risultato negativo. Fin dall'inizio si era registrata una situazione di difficoltà respiratoria importante che ne ha pregiudicato il decorso complessivo. Sempre sabato sono stati effettuati i tamponi su altri 23 ospiti per verificarne le condizioni dopo il periodo di quarantena. Tutti sono risultati negativi, eccetto due ancora positivi. Si attende, tuttavia, il secondo tampone per confermare la guarigione clinica e registrare l'effettivo superamento della positività. Per questa ragione i familiari saranno informati dopo il secondo test.

IL PUNTO DEI CONTAGI

Dai 61 del 29 marzo sono scesi a sei i pazienti nelle terapie intensive del Friuli Venezia Giulia causa Covid 19. A sottolinearlo, a margine del quotidiano report della protezione civile, è stato il vice governatore, Riccardo Riccardi: «Considerando che sono 35 i ricoverati per altre patologie, questi dati testimoniano, oltre al valore professionale degli operatori del sistema sanitario regionale, anche l'efficacia delle misure di contenimento della pandemia, che in regione sono state intraprese prima ancora che si registrasse il primo caso di positività«. Sempre secondo il report, i casi positivi in Friuli Venezia Giulia risultano 3.072, con un incremento di 13 unità nelle ultime 24 ore. I totalmente guariti sono 1.552, i clinicamente guariti 136. L'area triestina registra sempre il maggior numero di infettati, ovvero 1.281. Seguono Udine con 957, Pordenone con 645 e Gorizia con 189. Relativamente ai casi positivi, i ricoverati in reparti extra terapia intensiva sono 131 e le persone in isolamento domiciliare 950. Si registrano due decessi in più rispetto a sabato, di cui uno in provincia di Udine, che portano a 297 il numero complessivo di morti da Covid-19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA