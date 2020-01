LE MOTIVAZIONI

UDINE Le parole della teste chiave, una vicina di casa che agli inquirenti ha riferito di aver sentito con certezza un rumore di spari, collocati subito dopo una telefonata fatta con il figlio alle 18.29 di quella sera dell'11 novembre 2008. Le prove tecniche eseguite nel corso delle indagini. E le condotte che Paolo Calligaris avrebbe tenuto sin dai primi momenti dopo l'omicidio dell'allora compagna Tatiana Tulissi. Sarebbero questi i principali elementi che avrebbero convinto il gup del tribunale di Udine Andrea Odoardo Comez a ritenere Paolo Calligaris colpevole dell'omicidio di Tatiana Tulissi, la 37enne di Villanova dello Judrio, uccisa a colpi di pistola esplosi da un revolver Astra special calibro 38 (mai ritrovato) nel tardo pomeriggio dell'11 novembre 2008 sull'uscio della villa di Manzano in cui la coppia abitava.

180 PAGINE

Lo si evince dalle circa 180 pagine di motivazioni della sentenza con cui il 19 settembre scorso, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato, lo stesso gup Andrea Odoardo Comez aveva pronunciato una sentenza di condanna a 16 anni di reclusione nei confronti di Paolo Calligaris, unico imputato per l'uccisione della donna. In sentenza il giudice aveva applicato a Calligaris anche tre anni di libertà vigilata una volta espiata la pena. Le motivazioni sono appena state depositate in cancelleria dopo che il giudice aveva ottenuto dal presidente del Tribunale di Udine una breve proroga al deposito delle stesse.

PROVA REGINA

In assenza di una prova regina, che punti diretta verso il responsabile del delitto, nell'ambito di quello che è stato un tipico processo indiziario, il giudice ha messo in fila, uno dietro l'altro, tutta una serie di elementi e di indizi che infine, ritenuti gravi, precisi e concordanti, lo hanno indotto come detto a convincersi della colpevolezza dell'unico imputato per il delitto. Lo spiega analizzando in maniera dettagliata nelle 180 pagine di motivazione tutti gli elementi che hanno fondato il suo convincimento.

LA SENTENZA

Nella sentenza il giudice ripercorre passo passo l'omicidio della donna e le varie fasi delle indagini: dalle prime aperte subito dopo il delitto e poi archiviate a carico dello stesso Paolo Calligaris e di uno dei due figli avuti dal suo precedente matrimonio, passando per quelle proseguite a carico di ignoti fino alle ultime riaperte con la nuova iscrizione dell'allora compagno della vittima nel registro degli indagati. Nel corso delle indagini erano stati ascoltati diversi testimoni e sono state svolte diverse consulenze tecniche, alcune anche con l'ausilio dell'ex comandante dei Carabinieri del Ris di Parma Luciano Garofano, per ricostruire e verificare ad esempio i tempi di arrivo in villa delle persone coinvolte nelle indagini o la percezione degli spari misurati con alcuni rilievi effettuati con l'ausilio dell'Arpa passando per l'analisi delle tracce ematiche rinvenute sulla scena del delitto e su una ruota del Land Rover di Paolo Calligaris che, secondo i consulenti della Procura, sarebbero state originate dal contatto con le mani della vittima.

LA DIFESA

Secondo la difesa, invece, proprio quelle macchie sarebbero state la dimostrazione dell'arrivo dell'uomo sulla scena solo dopo la commissione del delitto. Il giudice nel motivare il proprio convincimento di colpevolezza si è soffermato anche sui comportamenti tenuti da Calligaris subito dopo il delitto e durante le indagini. Comportamenti che, per il giudice, avrebbero finito per essere un ostacolo alle investigazioni degli inquirenti. Il giudice si è soffermato anche sul possibile movente e lo avrebbe individuato in un rapporto di coppia che, contrariamente a quanto era apparso nelle prime fasi delle indagini, non sarebbe stato privo di problemi. Problemi che sarebbero invece emersi nelle fasi successive dell'inchiesta.

LE ALTERNATIVE

Infine il giudice ha anche preso in esame le possibili piste alternative che erano state ipotizzate e vagliate anche dagli stessi inquirenti, in particolare quella di una rapina finita in tragedia. Piste alternative che, tuttavia, non avrebbero trovato riscontri e sarebbero state per questo scartate ed escluse. La difesa di Calligaris attende ora di leggere con attenzione le motivazioni appena depositate. Già subito dopo la pronuncia del verdetto, il 19 settembre scorso, tuttavia la difesa dell'imprenditore aveva anticipato l'intento di ricorrere in appello. Riteniamo il nostro cliente assolutamente innocente. Ci riserviamo di leggere le motivazioni della sentenza ma fin d'ora possiamo dire che proporremo appello, aveva affermato all'epoca il collegio difensivo ribadendo una convinzione di innocenza sempre sostenuta. La difesa aveva fin da subito affermato che il processo era l'abbreviato di un innocente che vuole chiudere in tempi ragionevoli una vicenda che si è trascinata oltremisura. All'esito della discussione la difesa aveva chiesto l'assoluzione piena di Calligaris per non aver commesso il fatto.

Elena Viotto

