UDINE Il governatore Fedriga rende obbligatorio l'uso di mascherine (o comunque protezioni per naso e bocca) e guanti nei mercati e negli esercizi commerciali di beni alimentari e viene introdotto il contingentamento delle presenze. Ai cittadini viene raccomandato di coprire naso e nocca durante le uscite. Sono le nuove misure contenute nell'ordinanza del governatore Fedriga, che proroga fino al 13 aprile le misure contenute nell'ordinanza che prevedeva già le restrizioni sugli spostamenti, il divieto di assembramenti e il divieto di fare passeggiate e attività motorie. Nei negozi può entrare sempre una sola persona per famiglia e domenica tutti gli esercizi chiusi tranne farmacie, parafarmacie ed edicole. Prorogate fino al 13 aprile anche le ordinanze in materia di trasporto pubblico.

Il coronavirus continua ad uccidere. Altre sette vittime in regione. La provincia di Udine paga un prezzo alto, con tre morti a Paluzza e altri decessi a Socchieve e San Giorgio di Nogaro. Le morti in totale salgono a 136 in Fvg. In aumento anche i casi positivi, 80 in più in regione. Sempre il territorio udinese ha il dato più alto, con 681 persone contagiate. Nelle terapie intensive 61 pazienti. A Udine, dove «dovrebbero esserci tre o quattro posti liberi» come spiega il dirigente medico Amato De Monte, «altre due persone sono uscite dalla terapia intensiva e sono passate alla semintensiva. Un altro paziente è stato portato a Palmanova».

Nei 7 posti di intensiva allestiti nella sala di risveglio del blocco operatorio oggi ci sono «sei persone». È l'ospedale palmarino, infatti, il polmone per «espandere i posti letto di intensiva dell'AsuFc, con personale misto che proviene da Latisana, Palmanova, Udine e infermieri anche da Tolmezzo e San Daniele». «Le persone portate a Palmanova hanno un netto miglioramento del quadro. C'è anche un paziente da Gorizia, nell'ottica del miglior utilizzo delle strutture».

Ma le nostre terapie intensive utilizzeranno i caschi da snorkeling di Decathlon, adattati a respiratori? «Le ho provate adesso per vedere come funzionano spiega De Monte ma servono per gestire situazioni di emergenza, quando non hai proprio nulla. Sono situazioni che per fortuna in Friuli al momento non si verificano, altrove le hanno usate perché avevano esaurito le risorse a disposizione, per l'assalto dei pazienti. Qui al momento siamo riusciti a tamponare. Per ora non ne abbiamo bisogno e non penso che ne avremo bisogno a meno che non si inverta brutalmente la tendenza».

Secondo il bollettino di sorveglianza integrata pubblicato sul portale dell'Iss (dati in continua evoluzione) aggiornato al 2 aprile, in regione sarebbero saliti a 257 (il 30 marzo lo stesso documento Iss ne annotava 190) gli operatori sanitari contagiati, che sarebbero il 16% su un totale di 1594 infezioni allora registrate, sempre stando alle cifre pubblicate per il Fvg. Secondo il bollettino, in regione l'età media delle persone risultate positive era al 2 aprile di 58 anni. Le fasce di età più coinvolte erano quella dai 40 ai 49 anni (14,4%), quella dai 50 ai 59 (19,8%) e quelle dai 60 ai 69 e dai 70 ai 79, entrambe con il 13% dei contagi.

L'Ordine dei medici di Udine ieri pomeriggio era ancora in attesa delle mascherine, dopo che quelle inviate da Roma erano state bloccate in quanto ritenute non conformi. «E' ancora tutto bloccato spiega il presidente Maurizio Rocco - La Protezione civile nazionale rimanderà gli ordini giusti, hanno detto in settimana, ma siamo venerdì e mi sembra difficile». Anche Gian Luigi Tiberio della Fimmg conserva gelosamente i presidi arrivati ai medici di base. «Abbiamo ricevuto un kit a fine febbraio. L'altra settimana ci hanno consegnato 10 mascherine chirurgiche e basta. Quelle arrivate da Roma per l'Ordine sono state bloccate. Siamo costretti a fare di necessità virtù». Quanto ai contagi, «non ho notizia di medici di famiglia contagiati, ma obiettivamente siamo esposti».

«I colleghi contagiati dice Rocco sono tantissimi. Il primo che è morto in Italia era mio amico. Non conosco nessun medico che si sia ammalato, anche se qualcuno ha avuto il tampone positivo ma poi è guarito. Io stesso ho dovuto farlo a un certo punto, ma era negativo». Sui test sierologici, la sfida che il Friuli sta cavalcando, Rocco ritiene che «se riuscissero ad avere un significato plausibile e se fossero dei test attendibili, sarebbe una gran bella cosa, ma mi pare che allo stato attuale ci siano ancora molte cose da approfondire. Ci sono dei limiti tecnici procedurali. Bisogna continuare a fare degli approfondimenti e degli studi in materia, ma allo stato non posso dire solo da questi esami che uno è guarito». Quanto agli psicologi in corsia per aiutare i sanitari, secondo Rocco la proposta di Calvani, «può essere una buona idea, se messi in condizione di andare in sicurezza, con scafandri e mascherine. Altrimenti, rischiano di ammalarsi».

Sono partiti i test per coronavirus alla Fiera di Pordenone, dove i tamponi si fanno dal finestrino della macchina, per evitare il più possibile i rischi di contagio e velocizzare la procedura. Anche il quartiere fieristico udinese si era proposto, quasi un mese fa, offrendo i propri spazi per l'emergenza. Da allora, come spiega il presidente Lucio Gomiero «al momento non ci sono stati contatti in tal senso con l'Azienda sanitaria. Se ci saranno, ci metteremo a disposizione. Abbiamo offerto gli spazi ancora prima che partisse Milano. Ma è un buon segnale, vuol dire che le strutture possono continuare a reggere. Restiamo in vigile attesa, ma incrociamo le dita che possa non accadere, perché che non succeda è un buon segnale per la sanità. Saremmo ben contenti di aiutare. Ma a volte è anche importante non intralciare»

