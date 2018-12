LE MANIFESTAZIONI UDINE Sabato la sfilata di moda in via Vittorio Veneto; domenica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE MANIFESTAZIONIUDINE Sabato la sfilata di moda in via Vittorio Veneto; domenica la festa di Natale in via Poscolle. I borghi e le vie cittadine sono le protagoniste di queste festività, grazie agli eventi che hanno presentato e che hanno ottenuto il sostegno del Comune di Udine.Si inizia sabato con il Galà di Natale, ideato dall'Associazione di via Vittorio Veneto, con una decina di commercianti coinvolti: evento gratuito che unisce moda, musica, gioielli e la possibilità di bere qualcosa in compagnia e che punta a vivacizzare il centro...