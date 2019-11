CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE IMPRESEUDINE E PORDENONE Ottantacinque realtà premiate per l'apporto che hanno dato e che stanno dando allo sviluppo di un'area che rappresenta il 92% del territorio del Friuli, in cui è insediato l'80% delle imprese della regione. Una forza per un futuro che «non è affatto facile», in cui, tuttavia, le piccole e medie aziende possono avere «un ruolo importante» poiché il contesto è tale che anche «minime azioni possono portare a grandi cambiamenti nell'economia». È questa realtà che è stata protagonista ieri sera in un Teatro...