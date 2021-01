LE FAMIGLIE

UDINE La loro è una battaglia nata dalla «rabbia» di genitori di studenti delle superiori «delusi dalle istituzioni», fatta «senza casacche» politiche, finanziata con un crowfunding dal basso che in pochi giorni ha raccolto 2.500 euro con una sessantina di donatori. Una battaglia che, dopo la prima vittoria al Tar Fvg, che ha sospeso l'ordinanza del 4 gennaio del presidente Fedriga sulla didattica a distanza, i firmatari del ricorso, una dozzina di genitori, quasi tutti della provincia di Udine, sono pronti a proseguire, se sarà necessario, anche impugnando l'ordinanza bis firmata dal governatore ieri sera per tenere i ragazzi delle superiori lontani dalle aule fino al 31 gennaio. «La leggeremo. Siamo pronti ad impugnarla - dice l'avvocato Filippo Pesce, che rappresenta i ricorrenti - sempre che riteniamo che ci siano i presupposti. La nostra battaglia, la portiamo avanti. Il gruppo dei ricorrenti è formato da genitori responsabili. Sono consapevoli di quello che stanno facendo: comprendono la gravità della situazione sanitaria ma confidano che si possa trovare la possibilità di portare avanti la didattica in presenza, che è fondamentale per la salute e il diritto all'istruzione dei ragazzi».

I GENITORI

L'idea di rivolgersi al Tar è nata subito dopo la prima ordinanza di gennaio 2021 con cui Fedriga ha rinviato al 1. febbraio il rientro in classe in presenza per le superiori. «Mia moglie ed io - racconta Manlio Zorzut, di Tavagnacco, tre figli di cui due alle superiori - siamo partiti con la scelta dell'avvocato otto giorni fa. Eravamo molto arrabbiati per l'ordinanza: tempo un paio di giorni e ci siamo attivati. Siamo partiti dicendo: chi vuole, si aggiunga». Ed è partito il ricorso, con una dozzina di firmatari e «una raccolta fondi on line per le spese legali. Ogni euro in più che dovesse avanzare andrà in beneficenza». «Chiediamo il rientro in classe, anche parziale, dei ragazzi. In questi mesi le abbiamo provate tutte, con le istituzioni, dal ministro al governatore. Ogni volta che ci veniva in mente una lettera, una petizione, un'iniziativa, l'abbiamo fatta - spiega Zorzut che fa anche parte di Pas (che però non c'entra con il ricorso) -. Ma non abbiamo avuto una risposta degna. Non ce l'abbiamo con la Regione, vorremmo che Fedriga fosse al nostro fianco nel sostenere il ritorno in classe dei ragazzi. In questi mesi la nostra rabbia è stata rivolta anche al governo centrale, che non ha avocato a sé le decisioni sulla scuola. Siamo delusi da tutte le istituzioni». Una nuova ordinanza è uno schiaffo? «Non uno schiaffo, ma è incomprensibile e ingiustificabile - dice Zorzut -. Il presidente dell'Emilia Romagna (dove il Tar ha annullato l'ordinanza Bonaccini sulla Dad al 100% ndr) ha detto che riaprirà le scuole. Fedriga avrebbe dovuto fare come lui». Ma è andata in modo diverso. I genitori, dice, erano disponibili a proporre una soluzione condivisibile per un rientro parziale e progressivo in aula dei ragazzi. Ma, di fronte al nuovo provvedimento, «prendiamo atto - dice Zorzut - che visto che non c'è stata un'apertura della Regione verso i rilievi del Tar, valuteremo come procedere ed eventualmente impugneremo la nuova ordinanza». «I ricorrenti - aggiunge l'avvocato Pesce - hanno agito al di fuori da ogni motivazione politica. Sono del tutto estranei a qualsiasi finalità che non sia difendere il diritto alla salute e all'istruzione dei ragazzi. Si aspettavano che eventualmente si aprisse un tavolo di discussione, a cui sono disponibili. Poi, il presidente, ha lui il fardello della decisione. I ricorrenti non negano l'esistenza di una gravissima emergenza sanitaria, ma ritengono che con fatica e con sacrifici si possa organizzare la didattica in presenza».

LA POSIZIONE

Ieri mattina, l'idea di un nuovo rinvio delle lezioni in aula ha spinto diversi genitori a scendere in piazza a Trieste per protestare contro la didattica a distanza sine die. Non è sceso in piazza, invece, il comitato di Priorità alla scuola di Udine (che nulla c'entra con il ricorso, firmato da singoli genitori), che, pure, ha accolto con favore la decisione del Tar e con altrettanta preoccupazione la nuova ordinanza di Fedriga. «Al di là dello strumento del ricorso - dice il portavoce Giovanni Duca -, che non vorremmo fosse lo strumento da utilizzare per ottenere dei diritti sacrosanti, le motivazioni del Tar rispecchiano quello che abbiamo sempre detto: che il diritto all'istruzione non può essere sacrificato ad altri diritti. Non abbiamo mai chiesto la luna, abbiamo solo chiesto di riaprire in modo progressivo le scuole. Se il problema sono gli assembramenti davanti alle scuole o sui bus, controlliamo e facciamo in modo che le regole siano rispettate».

Camilla De Mori

