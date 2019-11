LE ESPERIENZE UDINE C'è chi, all'estero, ha trovato «un antidoto alla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ESPERIENZEUDINE C'è chi, all'estero, ha trovato «un antidoto alla xenofobia», come il gemonese Luca per un bimestre in Sudafrica. E c'è chi, come Julia, da Pradamano al Paraguay per un anno scolastico, si è sentita accolta come una di famiglia e chi, come Mariasole, di Codroipo, non cambierebbe neanche una virgola della sua esperienza, che già in due mesi l'ha fatta sentire «arricchita». Racconti di ragazzi friulani che stanno trascorrendo un periodo di studio fuori dal nostro Paese. Intercultura fa sapere che al momento sono 31 gli...