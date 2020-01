LE CURIOSITÀ

UDINE (cdm) Ma per cosa spendono i Municipi fra omaggi, premi e rinfreschi? A Udine nel 2018 una buona fetta se ne va per la Liberazione (2.318 per i fuochi, 3.644 per le bandiere, 1.573 per i servizi audio, 122 per le foto, 644 per la banda), le corone commemorative (3.310 euro) e gli omaggi di rappresentanza (1.215). Unica concessione alla fantasia le targhe e tavolette di cioccolato (con fondi da trasferimenti da enti pubblici, 857 euro) per Friuli Doc e le penne personalizzate per omaggiare gli sposi (658 euro). Ma la cifra più alta è per i volumi omaggio (5.500 euro). Nella lista dei comuni più popolosi, Codroipo vanta una spesa 2018 di 11.070,89 euro: le voci più cospicue, dopo le corone per il 4 novembre (2.170 euro) e la tensostruttura per la fiera di San Simone (2.059) le assorbono le 298 copie del volume La vittoria alata di Codroipo (2.294 euro). Cervignano nel 2018 ha speso 10.480,58 euro: la metà (5mila euro) per cento acqueforti di Zigaina da donare agli ospiti. Latisana si è tenuta su 3.084,71 euro: un terzo per una trasmissione tv. Più risparmiosa Gemona con 907,30 euro, di cui 380 per omaggi istituzionali per le manifestazioni sportive. A San Daniele il Comune ha speso 1.572,99 euro, fra corone di alloro, fiori e l'accoglienza per il 25. gemellaggio con Milstatt (1.273 euro). Tricesimo ha speso solo 120 euro, fra targhe e trofei, Martignacco 1.662,64, fra cui 610 euro per il calendario con foto storiche, mentre Buja ha raggiunto i 2.754 euro, di cui 736 per la visita della delegazione per il gemellaggio con Vilsbiburg e 531 per la missione comunale a Bruxelles per la premiazione di Sportland. A Manzano l'elenco totalizza ben 6.108,43 euro, di cui 1.334 per corone di alloro e testi della Costituzione e 4.774 fra gemellaggi e patti di amicizia. A Fiumicello Villa Vicentina, si arriva a 1.379,49 euro: 366 euro sono per l'acquisto di piatti decorati per la festa di San Valentino, 65 euro per i fiori per l'insediamento del nuovo sindaco, e 29,89 per comprare una foto del Capo dello Stato. Due voci sole nell'elenco di Rivignano Teor (770 euro): corone di alloro e fiori per la cerimonia dei defunti e dei caduti del IV novembre e 50 euro per «alimenti per riprese televisive della cena dei morti e per momento conviviale in biblioteca durante la notte da brivido».

