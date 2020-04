Livio Nanino, per l'associazione cooperative ha scritto alla Regione ricordando che il comparto della cooperazione sociale ad oggi conta circa 6mila (su 12mila) addetti in Fis con una diminuzione del fatturato nel mese di marzo «che oscilla tra il 40% e il 95% a seconda delle cooperative». «Rispetto a questa criticità è intervenuto il Decreto Cura Italia (attualmente in fase di conversione in legge) che con l'articolo 48 (Prestazioni individuali domiciliari) definisce le modalità con le quali i servizi sospesi possono essere riprogettati con l'accordo tra le singole stazioni appaltanti e i gestori del privato sociale. L'articolo 48 incontra importanti ostacoli di applicazione determinando significative conseguenze negative sia a carico dei beneficiari dei servizi domiciliari, semiresidenziali ed educativi, sia a carico dei soci e dipendenti delle cooperative sociali che sono così costretti ad accedere al Fondo integrativo salariale. Stante la situazione di stallo , proponiamo che la Regione Friuli Venezia Giulia adotti con la massima urgenza un protocollo d'intesa che possa fare sintesi e chiarezza sull'applicazione dell'articolo 48, coinvolgendo nella sua stesura le scriventi associazioni, l'Anci, le organizzazioni sindacali e il Forum del Terzo Settore; esistono in tal senso alcune buone prassi nazionali che possono fungere da stimolo e riferimento», ha scritto Nanino nell'invito rivolto a Fedriga e Riccardi.

