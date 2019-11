Le Comunità accendono il Consiglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN AULATRIESTE Clima incandescente in consiglio regionale, alle prese da ieri con la riforma degli Enti locali. Sul piede di guerra le opposizioni, a partire dal Pd con Francesco Russo: «Non c'è nessuna idea, il centrodestra riesce a fare peggio delle Uti: sono stati promessi nuovi modelli di area vasta che dovevano garantire efficientamento dei servizi e salvaguardia delle specificità ma non c'è traccia di Cantoni, del modello Alto Adige e di Province». Dunque rincara: «Dietro al grande mantra propagandistico della libertà ai sindaci...