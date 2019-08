«Le cimici come la Xylella» Coldiretti bussa a Bruxelles

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPELLOUDINE Trattare l'invasione delle cimici nelle regioni del Nord come si fa, in Puglia, per l'emergenza Xylella. Sono due problemi di sicurezza nazionale.La sollecitazione arriva dalla Coldiretti Fvg che nella sua sede udinese ha incontrato i due europarlamentari Marco Dreosto e Elena Lizzi, rappresentanti della circoscrizione nordestina a Bruxelles. «Abbiamo voluto un confronto con i neoeletti in Europa per trasmettere innanzitutto le comunicazioni su un fenomeno che anche quest'anno ha distrutto i frutteti di varie zone del nostro...