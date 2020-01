LE CERIMONIE

UDINE (E.B.) È iniziata con la deposizione di una corona da parte del Prefetto di Trieste, Valerio Valenti, del presidente della Regione Massimiliano Fedriga e del sindaco Roberto Dipiazza la cerimonia per il Giorno della Memoria, ieri mattina, alla Risiera di San Sabba. «Il Giorno della Memoria ha detto Fedriga - continua a testimoniare il dramma della perdita totale di umanità dei regimi del passato ma anche da parte di tante persone che avevano finito per smarrire ogni dignità e il significato profondo di essere umani». Monumento Nazionale dal 1965, l'ex stabilimento per la lavorazione del riso, dopo l'8 settembre 1943 fu utilizzato dai nazisti infatti, come campo di prigionia e di eliminazione di ostaggi, partigiani, detenuti politici ed ebrei. «È sempre molto importante non dimenticare gli orrori della Shoah, così come, allo stesso tempo, dobbiamo affermare che tutti dobbiamo stare dalla stessa parte» ha sottolineato Fedriga aggiungendo che «tutti devono condannare le violenze accadute in questi luoghi. Sono veramente dispiaciuto quando qualcuno coglie l'occasione del Giorno della Memoria per dividere». Il Giorno della Memoria anche quest'anno è stato celebrato in numerose località del Friuli Venezia Giulia. A Pordenone, in piazza Maestri del Lavoro è stata collocata una prima corona al Monumento dei deportati, mentre una seconda corona è stata deposta presso la targa dedicata proprio al Giorno della Memoria della sede della ex Provincia in corso Garibaldi. Una manifestazione si è svolta anche all'ex-caserma Sbaiz di Visco. Secondo il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin «la Memoria dell'Olocausto va coltivata sempre e non può essere ridotta al 27 gennaio, solo così impediremo che le tragedie del secolo passato possano ripetersi e minare il futuro delle nuove generazioni». «Che si tratti di viaggi, proiezioni di documentari o di altre iniziative commenta l'assessoreAlessia Rosolen - i progetti speciali per ricordare le Giornate della Memoria e del Ricordo, che coinvolgono oltre 3mila ragazzi e godono di un budget complessivo di 165mila euro, sono uniti da comune denominatore: tutti quelli organizzati da amministrazioni comunali e istituzioni scolastiche sono finanziati dalla Regione in modo capillare, trasparente e omogeneo grazie ai criteri fissati con la revisione della legge sull'Istruzione». Tredici i progetti finanziati. I destinatari dei fondi sono l'Isis Paschini Linussio (Udine), il Liceo Marinelli di Udine, l'Istituto Padre David Maria Turoldo (Pordenone), il Bearzi (Udine) e i Comuni di Trieste, Gorizia, Pordenone, Codroipo, Monfalcone, Tarvisio, Duino Aurisina, San Vito al Tagliamento e San Quirino. «È l'istruzione, la conoscenza che rende liberi», ha affermato il segretario nazionale della Uil Scuola Rua Pino Turi. «Ancora oggi, in Italia e all'estero, il negazionismo della Shoah è una macchia da lavare con l'impegno della verità» osserva la senatrice Tatjana Rojc mentre la deputata del Pd Debora Serracchiani ha definito la laurea honoris causa a Tatiana Bucci e la cittadinanza onoraria a Liliana Segre (ieri il Consiglio comunale di Trieste ha votato sì all'unanimità) «segnali positivi a contrastare il rischio che il tessuto civile perda punti di orientamento e scivoli nell'indifferenza».

