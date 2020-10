LA DOPPIA EMERGENZA

UDINE Ospedali e case di riposo, la conta dei positivi non si ferma. L'ultimo caso in ordine di tempo a destare grande preoccupazione è stato il reparto di Cardiologia del Santa Maria della Misericordia di Udine. L'Azienda sanitario-universitaria Friuli Centrale ha comunicato nel pomeriggio di ieri che in seguito ad alcuni casi di coronavirus riscontrati nel reparto cittadino è stata disposta una sanificazione straordinaria. I tamponi a cui sono stati sottoposti gli operatori sono risultati tutti negativi e l'attività è regolarmente ripresa, pur con alcuni rallentamenti.

VIRUS IN CORSIA

Senza sosta anche il lavoro al pronto soccorso di Udine, dove da alcuni giorni arrivano quotidianamente da dieci a venti persone con sintomi da Covid mettendo pressione su struttura e personale. «Stiamo ricevendo un'ondata di pazienti positivi ha spiegato Mario Calci, primario del pronto soccorso abbiamo adeguato gli spazi per garantire una capienza adeguata: facciamo fatica con il personale, perché succede che questi pazienti arrivino anche in maniera improvvisa, tutti assieme, e abbiano ancora qualche difficoltà nel ricollocarli. L'azienda si sta riorganizzando per creare ulteriori posti per i pazienti covid». Da registrare nell'Asufc le positività al Covid-19 di quattro infermieri, un'ostetrica, tre Oss, un terapista della riabilitazione, un medico e un tecnico di radiologia; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale due Oss, tre infermieri e un assistente sanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano-Isontina un medico, un coadiutore amministrativo, sei infermieri e un assistente sanitario; nell'Irccs Burlo Garofolo un ostetrica e un Oss. Per far fronte all'emergenza epidemiologica, Asugi invece ha individuato la Locanda Mora del Gelso in località Oasi del Preval, di proprietà dell'Azienda sanitaria, come struttura idonea ad ospitare fino a 10 pazienti Covid positivi, senza disabilità motorie, asintomatici o con sintomi lievi, obbligati alla quarantena.

GLI ANZIANI

Nelle residenze per anziani è stata rilevata una nuova ondata di casi: 26 ospiti nella casa di riposo Le Betulle di Cavasso Nuovo, 5 nella residenza Arcicasa di San Quirino, 6 all'Itis di Trieste, 2 nella residenza Monsignor Nigris di Ampezzo e uno nella residenza M. Stango Rodino di Majano. Relativamente agli operatori sanitari delle strutture residenziali che sono risultati contagiati: sette nella residenza Le Betulle, uno nella residenza Villa San Giusto di Gorizia, uno alla F.lli Stuparich di Duino Aurisina, uno nella struttura della Fondazione Osiride Brovedani di Gradisca d'Isonzo, due nella struttura dell'Itis di Trieste, uno nella rsa Carducci di Trieste, uno nell'Asp Umberto I di Latisana e tre alla Pineta del Carso di Trieste.

TRACCIAMENTI

«La domanda ospedaliera è in crescita così come lo sono i numeri delle persone in isolamento - ha affermato sempre ieri Riccardo Riccardi - stiamo sostenendo la dinamica regionale e mettendo in campo tutti gli sforzi possibili per governare l'emergenza; rispetto alla prima fase, alla risposta ospedaliera, che stiamo rimodulando per creare spazi per le intensive e per i ricoveri, si affianca la domanda territoriale». Il vicegovernatore ha ricordato il contributo che, se venisse confermato l'accordo con il Governo, potrà essere offerto in questa fase anche dalla medicina generale e dai pediatri di libera scelta e auspicato che «l'emergenza sociale non travolga l'emergenza sanitaria».

