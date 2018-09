Le botteghe artigiane continuano a crescere in città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIUDINE Artigianato sempre più strategico per lo sviluppo economico di Udine. A dirlo sono i numeri delle botteghe che in città, negli anni della crisi, sono andate aumentando e rappresentano, oggi come ieri, una ragione di richiamo in più per un turismo slow, desideroso di riscoprire vecchi mestieri e abilità. Tesori che l'artigianato in particolare quello artistico custodisce e tramanda. Come detto, a Udine in modo particolare. Ecco quindi che su questa specificità si rinsalda il patto di collaborazione tra la...