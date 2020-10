FOTOGRAFIA

ARTEGNA È stata inaugurata venerdì la mostra fotografica e video di Eugenio Novajra Tiliment, il Fiume si racconta, alla presenza di Furio Finocchiaro, geologo e docente dell'Università degli Studi di Trieste, Angelo Floramo, medievista e consulente culturale ed Elisa Cozzarini, giornalista ambientale e scrittrice.

La mostra fotografica, allestita presso il Castello Savorgnan di Artegna fino al 15 novembre, organizzata dal Centro di Volontariato Internazionale ed Ecomuseo delle Acque, avrà i seguenti orari di apertura: venerdì 15-18.30, sabato e domenica 10-12.30 e 15-18.30. Per evitare code all'ingresso è preferibile prenotare la vostra visita inviando una mail a info@castellodiartegna.it o telefonando al 328 302 0682.

Si tratta di un progetto multimediale sul Tagliamento nato nel 2019 e finalmente arrivato a compimento nonostante il lockdown e altri imprevisti.

«Quando ho iniziato questo progetto sul Tagliamento - ha spiegato Novajra - l'idea era già nell'aria da diverso tempo, pure la produzione cinematografica e letteraria sul Fiume mi ha indotto ad approfondire quello che è un vero e proprio luogo dell'anima, così ho indagato lungo l'intero corso sui suoi ambienti naturali e gli abitanti delle sue rive. Il gretto del fiume è molto ampio, da qui la scelta di effettuare le riprese anche con il drone, una sorta di visione a volo di uccello che rivela meglio di altre il percorso a canali intrecciati del Tagliamento, sempre uguale ma sempre diverso. Una narrazione personale, che vuole essere anche un invito alla narrazione collettiva relativa al Fiume che è patrimonio di tutti, da salvaguardare e documentare».

«Un fiume alpino unico nel suo genere sul quale è necessario porre la massima attenzione per salvaguardarne le peculiarità, tenendo conto non solo del suo valore ambientale ma anche quello storico e culturale per le comunità che vivono nelle zone bagnate dalle sue acque - ha commentato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli presenziando all'inaugurazione - Questa mostra è in grado di racchiudere diversi aspetti di primaria importanza. Innanzitutto consente di apprezzare con un colpo d'occhio molto suggestivo dato dalle angolazioni delle immagini, un fiume al quale tutti noi siamo intimamente legati poiché rappresenta un pezzo della storia di tutti quei friulani che abitano nei luoghi percorsi da questa lunga lingua d'acqua che taglia in due la nostra regione».

«L'altro aspetto - ha concluso Zilli - è quello della funzione svolta dagli ecomusei che, grazie a iniziative come queste, consentono di promuovere ambienti di indubbio valore, di cui il Friuli Venezia Giulia ne custodisce numerosi esempi. In questo periodo storico in cui il turismo guarda molto di più al suo interno piuttosto che al di fuori dei confini regionali, diventa sempre più importante dare forza a progetti come quelli inaugurati oggi, per riscoprire, valorizzare e apprezzare le nostre bellezze paesaggistiche».

Torinese d'origine e friulano d'adozione, Novajra lavora come fotografo professionista da oltre trent'anni e opera in tutto il Nordest. Lavora in collaborazione con aziende e organizzazioni, nel 2108 ha vinto il premio Fvg Fotografia del Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia con il suo progetto Berlino Altrove.

