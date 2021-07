Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE «Perché hanno deciso di togliere la possibilità di parcheggiare le auto ibride tradizionali? Perché la possibilità è stata concessa solo alle auto a metano?» Sono gli interrogativi posti dal capogruppo Pd Alessandro Venanzi, rispetto alla delibera della giunta che non ha prorogato per tutte le categorie finora tutelate, la gratuità dei parcheggi. «Di certo non è una scelta in un'ottica di ecomobilità fa notare...